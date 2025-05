Linkin Park atuam em 2026 no festival Rock in Rio Lisboa

Os norte-americanos Linkin Park vão atuar a 21 de junho de 2026 em Portugal, no festival Rock in Rio Lisboa, no Parque Tejo, sendo o primeiro cabeça-de-cartaz revelado para a próxima edição, anunciou a organização nesta sexta-feira. Este será um regresso da banda a Portugal, com uma formação renovada, pela entrada do baterista Colin Brittain e da vocalista Emily Armstrong.

A 11.ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 20, 21, 27 e 28 junho de 2026 no Parque Tejo, um recinto ao ar livre, junto ao rio Tejo e próximo do Parque das Nações, na zona oriental da capital. Segundo a organização, os bilhetes vão estar à venda a partir de 06 de junho.

Os Linkin Park tiveram um período de pausa em 2017, depois da morte de Chester Bennington, um dos vocalistas da banda, tendo regressado oficialmente em 2024 com a edição de "Papercuts", uma coletânea de êxitos de carreira. No final de 2024, publicaram o álbum "From Zero", que dá sustento à atual digressão internacional, a primeira em sete anos.

A banda inicia, a 12 de junho na Áustria, a etapa europeia da "From Zero World Tour", que contará com concertos em França, Alemanha, República Checa, Polónia, Bélgica, Reino Unido, Países Baixos, Itália e Suíça.

O calendário estará preenchido até ao final do ano com concertos nos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Peru, Argentina, Chile e Brasil.

Os Linkin Park estrearam-se ao vivo em Portugal em setembro de 2003, com um concerto em Lisboa, no então Pavilhão Atlântico, agora MEO Arena. Voltaram depois várias vezes a palcos portugueses, sempre em contexto de festivais, em particular no Rock in Rio Lisboa em 2008, 2012 e 2014.

O Rock in Rio Lisboa anunciou em fevereiro as datas da edição de 2026, prometendo "melhorias em várias áreas" do recinto.

Segundo a organização, em 2026 a área para o público passará a ser de 145 mil metros quadrados, mais 15 mil metros quadrados do que em 2024, "garantindo mais espaço de circulação e maior comodidade para todos" e permitindo a ampliação das plateias de todos os palcos.

Além disso, está prometido um aumento de 40% de casas de banho e de 30% em áreas de restauração, novas zonas de descanso e reforço do plano de transportes e mobilidade.

Em 2024, a 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa contou com 300 mil espectadores ao longo de quatro dias. Do cartaz fizeram parte bandas e artistas como Scorpions, Macklemore, Ed Sheeran, Doja Cat, Jonas Borthers, Camila Cabello, Lucas Graham, Ne-Yo, Ivete Sangalo, MC Cabelinho, Luísa Sonza, Ornatos Violeta e Fernando Daniel.