Os principais filmes a estrear esta semana

"O Esquema Fenício" é a grande estreia da semana, marcando o regresso do cineasta Wes Anderson, depois de "Asteroid City". Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro) é um magnata europeu envolvido nas indústrias de armamento e aviação, cuja vida é marcada por acontecimentos inusitados - incluindo a sobrevivência a seis acidentes aéreos e a paternidade de dez filhos.

O realizador inspirou-se no sogro para escrever o protagonista do seu novo filme, "O Esquema Fenício", que se estreia esta quinta-feira nos cinemas portugueses e tem um elenco de estrelas, incluindo também Michael Cera, Tom Hanks e Scarlett Johansson.

Esta quinta-feira regressou, igualmente, ao grande ecrã a estrela de ação Jackie Chan. O ator veterano junta-se a Ben Wang e Ralph Macchio para "Karate Kid: Os Campeões". A sequela honra o legado de mais de 40 anos do primeiro "Karate Kid". Como já é hábito, a narrativa fala de um estudante prodigioso que é arrancado da sua casa em Pequim e muda-se para Nova Iorque com a mãe onde passa a frequentar uma nova escola onde trava amizade com uma colega e com o pai dela. . Motivado pelo desejo de se defender, Li começa o treino para estar presente na maior competição de karaté, guiado pela sabedoria do seu professor, o Sr. Han e pelo lendário Karate Kid, Daniel LaRusso.

De França, "Golpe de Sorte" é uma comédia com o toque característico das produções deste país. Numa pitoresca ilha na Bretanha, dois amigos de longa data, Jean-Jean e Henri, descobrem que um dos seus conterrâneos ganhou milhões na lotaria. Discretamente, iniciam uma investigação para descobrir quem é o vencedor e fazerem amizade com ele. No entanto, quando descobrem que o sortudo morreu de choque, elaboram um plano para usurpar a identidade do falecido.