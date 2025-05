Helder Macedo: “A perceção da morte, inevitavelmente próxima, é uma chatice”

Helder Macedo já foi secretário de Estado da Cultura, é professor emérito do britânico King’s College e venceu recentemente o Grande Prémio da Crónica e Dispersos Literários da Associação Portuguesa de Escritores. À beira de completar 90 anos diz que está “aqui para as curvas”, mas que o “corpo vai fechar a porta”.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, a propósito do mais recente livro de poesia “Corpos de Memória” (ed. Caminho), o escritor diz, com o seu humor fino, que “a perceção da morte, inevitavelmente próxima, é uma chatice”.

Agarrado à bengala que o ajuda a caminhar, Helder Macedo continua a ter um espírito crítico aguçado sobre a atualidade. Já sobre a arte da escrita, admite que é na poesia que se sente “mais vulnerável”. A “poesia é para mim o género mais difícil, porque é aquele que está mais próximo da minha sinceridade”, afirma.

Este livro é um regresso à poesia. Tem como título “Corpos de Memória”, mas diz no livro que poderia ter tido outro nome, porquê?

De início pensei, de facto, em “amor e desamor”, porque todo o amor acaba, infelizmente, por desaparecer com a vida. E, portanto, o amor e o desamor tornam-se quase intermutáveis, sem qualquer juízo de valor, porque, no fundo, tudo acaba nesse respeito. Mas o que sobrevive na memória são os corpos.

Somos corpo pensante, corpo que sente, e a isso chamamos alma, por falta de melhor palavra. Mas as almas morrem com os corpos, não é? E, portanto, o que sobra depois são essas imagens, esses “Corpos de Memória”.

É isso que continua a inspirá-lo a escrever?

Acho que sim. Uma das coisas que eu quase obsessivamente digo nestes poemas é que o passado é que muda, não é o futuro.

O futuro não aconteceu, vai acontecer, será o que for, ou o que não for. Mas a nossa perceção do passado vai mudando com o tempo.

Lembramo-nos de maneira diferente de uma coisa que nos aconteceu, por exemplo aos 20 anos, quando temos 30, quando temos 70 anos. A memória é diferente. O passado é, de facto, um país desconhecido nesse aspeto. E a exploração desse passado, não é uma questão de saudosismo ou nostalgia. É apenas a curiosidade.

As pessoas têm curiosidade pelo futuro, e muito bem. Mas também devemos ter curiosidade pelo passado, porque é a coisa mais mutável que nós temos. Porque somos sucessivamente diferentes em termos das perceções de nós próprios.

Diz que anda “muito chateado” com esta ideia de deixar de poder ser.

São quase 90 anos, não me sobra muito tempo, não é? E como, felizmente, a cabeça continua a funcionar, a perceção da morte, inevitavelmente próxima, é uma chatice.

Eu estou aqui para as curvas, e este corpo ou alma que eu sou vai fechar a porta.

Chegar ao fim da vida não é o mesmo que chegar à morte, escreve nestes poemas.

Não é, de facto. Até porque a morte é a não existência. E o fim da vida ainda tem a ideia de transporte de vida, não é?

A sua cabeça continua muito ativa, muito inquieta com tudo o que se passa à volta. Mostrou isso nas crónicas que publicou no ano passado em “Pretextos” (ed Caminho). Continua apreensivo com o estado das coisas, sobretudo com o estado do mundo atual.

O mundo está horrendo. Eu vivi várias crises, assisti a várias crises, desde as crises nucleares que eram crises terríveis, mas que ainda se podia entender a linguagem, o perigo e a ameaça. Era uma linguagem, de algum modo, inteligível.

A nova linguagem da política que está a acontecer atualmente é de outra ordem, é outra coisa.

Quando políticos, como nos Estados Unidos, transformam os países num jogo do monopólio, é uma conceção inteiramente diferente de poder. Isso não só é horrendo, ameaçador.

As soluções de paz são a paz da mortandade. É fácil conseguir a paz se se aniquila toda a gente. Os cemitérios são pacíficos.

É uma paz podre?

É uma paz corrompida e é uma paz que gera guerra. São os tais resíduos dos horrores que estamos a viver. É uma linguagem, de facto, diferente, muito estranha e muito bizarra.

Temos de nos lembrar que o senhor Trump foi democraticamente eleito pela maioria de uma população, incluindo pelos desvalidos que ele persegue, pelas pessoas que ele despreza. Votaram nele!

Não podemos deixar de pensar que o Hitler também foi eleito democraticamente! Estamos a lidar com coisas que não entendemos.

Quando há pouco dizia que, com o avanço da idade, também olhamos para o passado de uma forma diferente, pergunto-lhe se hoje é importante às novas gerações compreenderem e lerem esse passado recente, para pelo menos perspetivarem um futuro diferente?

Sem dúvida. O alfabeto, toda a linguagem, é feita de passados. Portanto, é fundamental a pessoa ter noção de uma tradição. Se não entendemos o passado, não temos linguagem para entender o presente e o futuro.

Escreve com toda essa compreensão do passado, com o seu Camões, com todas as suas influências?

Inevitavelmente. Mas quando escrevo poesia, é para mim o género mais difícil, porque é aquele que está mais próximo da minha sinceridade, se quiser.

Onde está mais despido?

Sem dúvida, e às vezes um bocado incomodado por esse despimento. Desafia a minha tendência ou vocação para ter um certo pudor, de modo que sinto-me muito mais vulnerável em poesia do que em qualquer outro género literário.