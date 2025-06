"Influencers" alimentam narrativas extremistas entre os jovens, dizem especialistas

Ricardo Soares, investigador do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto, tem estudado as atitudes populistas dos jovens e explica que uma das principais influências é a informação consumida nas redes sociais.

Nas redes sociais, multiplicam-se os vídeos polémicos com narrativas extremistas contra as mulheres e as minorias, discursos que, segundo especialistas, ganham popularidade entre os jovens, alimentados por "influencers" que muitos veem como ídolos.

É assim sobretudo entre os rapazes, que "tendem a apoiar partidos de extrema-direita e a ter atitudes mais excludentes".

Uma das hipóteses apontada é a relação com influenciadores digitais e, recentemente, Ricardo Soares olhou para a presença "online" de alguns deles com mais de 500 mil seguidores.

"Estes atores tendem a propagar narrativas nacionalistas, xenófobas e a normalizar estereótipos de género ou a discriminação sexual", relatou o investigador, referindo que, por outro lado, mostram nas redes sociais um estilo de vida de luxo que leva muitos jovens a vê-los como "o sonho".

"A narrativa que eles propagam do homem alfa, dominante, financeiramente bem-sucedido... Ao contactarem com estas narrativas e com o posicionamento destas pessoas que gostavam de ser, pode contribuir para a normalização, como se estivesse na moda ser de extrema-direita", considera.

Nas eleições legislativas de 18 de maio, um dos "influencers" analisados manifestou até apoio ao Chega, através de um vídeo com mais de um milhão de visualizações onde mostrava um automóvel desportivo de luxo pintado com as cores e logótipo do partido.