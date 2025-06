Morreu Valerie Mahaffey, de "Donas de Casa Desesperadas", "Young Sheldon" e "Glee"

Para além desta série, participou em outros êxitos como "The Doctors", "Young Sheldon", "Glee", "Dead to Me" ou "Big Sky", tendo também participado em episódios de séries de culto como "Seinfeld", "The Man in the High Castle", "Quantum Leap", "Ally McBeal", "The West Wing", "CSI", "Frasier" ou "Anatomia de Grey".

"Perdi o amor da minha vida e a América perdeu uma das suas atrizes mais cativantes. Vai fazer falta", garantiu o marido, Joseph Kell, à revista Variety. No Facebook, a filha do casal pragueja contra o cancro e deixa uma homenagem à mãe. "Vou procurar-te em todos os momentos divertidos da vida. Sei que é aí que estarás”, desabafa Alice.