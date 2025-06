Ciclista percorre 6 mil km para promover uma cidade mais verde

Tiago partilha com a Renascença : "Começar no Porto é sempre bom, é uma cidade que eu adoro. Ainda não vi nenhuma ciclovia desde que estou aqui, e estava preocupado" .

A missão é "parar em todas as câmaras municipais, entregar uma carta com um conjunto de medidas e de recomendações, que na verdade são 10 pontos básicos que bastam para fazer já um bom início de caminho na transformação das cidades".

O percurso tem início no Porto e termina em Lisboa, percorrendo todos os 278 Municípios de Portugal Continent al. A meta diária é percorrer cerca de 240 km ao longo do mês de junho . Para o ultramaratonista, a parte mais difícil foi desenhar o percurso. "Tentei minimizar o percurso ao máximo possível, consegui chegar aos 6 mil quilómetros."

Vera Diogo, presidente da direção da MUBI - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta - participou na redação do Manifesto e alerta: "Nós devíamos ter em 2030, 10% de deslocação em bicicleta nas cidades e 7,5% a nível nacional. E estamos muito, muito, muito aquém disso. Comparativamente com outros países estamos a anos-luz. E ainda, para piorar a situação, as medidas não são postas em prática".

São ainda várias as limitações que existem no país no que toca a uma mobilidade mais verde. "Não temos uma rede de ciclovias, portanto as pessoas que querem começar a deslocar-se de bicicleta por sentirem que isso favorece a sua saúde, o seu bem-estar psicológico e mesmo a sua carteira têm medo de o fazer. Não têm recursos seguros que lhes permitam chegar com confiança ao trabalho, ou à escola, ou onde quer que seja", afirma Vera Diogo.

A vereadora da Câmara do Porto, Catarina Araújo, olha para o projeto "com agrado" visto que "está alinhado com muitas das nossas preocupações e objetivos".

O foco de Catarina Araújo tem sido as crianças: "Acredito que é aí que se deve começar a trabalhar, apelando, incentivando, capacitando - até porque percebemos que era preciso muito esta questão da capacitação dos mais novos a usarem a bicicleta".

A Câmara do Porto tem vindo a percorrer caminho no sentido de promover uma cidade mais verde, mas está consciente que "é preciso fazer mais e melhor numa ligação integrada entre aquilo que são as zonas habitacionais, as escolas, as universidades". A vereadora da Qualidade de Vida deixa a nota que "é um trabalho para o qual estamos muito atentos, muito espertos e que estamos a fazer".