Dois quadros de Domingos Sequeira vão a leilão

O historiador e atual diretor do Museu Gulbenkian, António Filipe Pimentel, escreve que “a apresentação em venda de duas obras de Domingos António de Sequeira (...) é sempre motivo de curiosidade e interesse”.

Já não é de agora que sempre que são colocadas à venda obras do pintor português se gera um furor. António Filipe Pimentel protagonizou um desses episódios quando era diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, e conseguiu, depois de uma ampla campanha, juntar dinheiro para comprar “A Adoração dos Magos” para o acervo do museu.

Agora há duas pinturas que vão de novo à praça pública. A primeira é a “Alegoria da Justiça e da Concórdia”, pintada por Domingos Sequeira, em Roma, em 1794, e reproduzida, em 1823, no teto da Sala D. João IV do Palácio Nacional da Ajuda. A outra pintura é um “Retrato do Rei D. João VI de Portugal”, realizada em 1817.