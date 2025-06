Filme "Pátio da Saudade" de Leonel Vieira vence Prémio Canal Hollywood

A longa-metragem é uma comédia musical que conta com Sara Matos, Manuel Marques, José Raposo, Ana Guiomar e Luís Mascarenhas no elenco. A narrativa fala de três atores frustrados com a carreira que procuraram uma nova oportunidade depois de estarem presos no mesmo projeto há muitos anos.

O filme "Pátio da Saudade" do cineasta Leonel Vieira venceu o Prémio Canal Hollywood, no âmbito da 10.ª edição dos "Encontros do Cinema Português", que decorreu esta terça-feira, em Lisboa.

Já a atriz Ana Guiomar confessa, à Renascença, que foi a primeira vez que cantou num musical em cinema, uma experiência que descreve como "espetacular".

A artista explica que o filme "é leve e divertido" e espera que leve muita gente a ir ao cinema.

"Às vezes, temos a nossa carreira ligada à parte emocional. A história passa do emocional para o outro lado e essa construção acho que é muito gira do espectador acompanhar ao longo do filme", conta, ainda.

O "Pátio da Saudade" foi um dos 45 projetos com produção portuguesa a serem apresentados ao longo do dia, no cinema NOS do Vasco da Gama. No final, o júri do Prémio Canal Hollywood escolheu o filme de Leonel Vieira.

O prémio equivale a um apoio de cinco mil euros em investimento de Comunicação e promoção do filme e ainda um investimento de 50 mil euros em Média no Canal Hollywood. A exibição do filme está, ainda, assegurada pelo canal.

O "Pátio da Saudade" tem estreia marcada para agosto.

A edição da próxima semana do "Watch Party", podcast de filmes e séries da Renascença, vai trazer mais detalhes sobre o 10.º "Encontros do Cinema Português".