Jessie J diagnosticada com cancro da mama

A cantora Jessie J foi diagnosticada com cancro da mama "em estado inicial" e será operada ainda este mês.

A artista, de 37 anos, autora de êxitos como "Price Tag" , "Flashlight" e "Bang Bang", fez a revelação na sua conta de Instagram a notícia, antes de lançar o novo single, "New Secrets".

"Antes de ´New Secrets´ ser lançado, fui diagnosticada com cancro de mama em estado inicial. Estou a destacar a palavra ´inicial´. Cancro é horrível de qualquer forma, mas estou a agarrar-me à palavra ´inicial´. Tenho feito exames durante todo este período."

Jessie J revelou ainda aos seus fãs que refletiu muito na questão de partilhar ou não o diagnóstico, por haver "muitas opiniões externas". No entanto, a cantora diz ter pretendido ser transparente, especialmente devido ao título do seu mais recente single - inspirado num aborto espontâneo que sofreu em 2021.

A artista acrescentou: "Ser diagnosticada com isto, enquanto estou a lançar uma música chamada ´No Secrets', antes de lançar ´Living My Best Life´, tudo isto já estava planeado antes de eu descobrir sobre o cancro. É surreal. Quis ser aberta e partilhar - primeiro, porque, egoisticamente, eu não falo sobre isso o suficiente. Não estou a processar porque tenho estado a trabalhar muito."

"Também sei o quanto compartilhar no passado me ajudou, com o amor e apoio que outras pessoas me deram, a partilhar as suas histórias. Sou um livro aberto. Parte-me o coração saber que tantas pessoas estão a passar por isso, ou por coisas piores. Essa é a parte que mais me dói".

Jessie J pretende estar presente no Capital Summertime Ball, dia 15 de junho no Estádio de Wembley, em Londres. Após o concerto, irá submeter-se a uma cirurgia e planeia "desaparecer por um tempo", acrescenta.

Sobre a sua cirurgia, a cantora partilha que vai manter os mamilos, o que é "bom". Depois da pausa, Jessie J voltará "com peitões e mais músicas". "É uma forma dramática de fazer uma cirurgia na mama", brinca, acrescentando ainda, entre risos, que lançará um remix do single "Living My Best Life" com o título "Living My Breast Life".

A artista partilhou que é a brincar que lida melhor com os momentos difíceis.

"Estes últimos dois meses foram incríveis e passar por isto paralelamente deu-me uma perspetiva inacreditável.".