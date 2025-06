Lionel Richie. Se começasse a carreira hoje "não iria para o American Idol"

Génio musical e autor de músicas icónicas como “Hello” ou “All Night Long”, Lionel Richie vem a Portugal apresentar a digressão “Say Hello To The Hits”, com o apoio da Renascença.

Dia 29 de julho, a Meo Arena recebe o cantor que afirma já estar em digressão desde 1971, época em que atuava com a sua banda “The Commodores”. Uma carreira com mais de 50 anos sem sinais de querer abrandar.

Um eterno romântico que se alimenta da energia do público, Lionel Richie é um artista que se entusiasma ao saber que vai estar perto dos fãs para poder vê-los a atuar e para ver o amor no ar.

Em entrevista à animadora Teresa Oliveira, Lionel confessa não conhecer a música portuguesa, mas, no que toca à comida a conversa já foi diferente.





A 29 de julho, Lionel Richie vai atuar na MEO Arena e é com muito entusiasmo que digo “Hello” a si, Lionel Richie. É uma honra tê-lo connosco, mesmo que seja por chamada Zoom. E antes de começarmos, gostaria de saber: como é que está?

Sabe como são os preparativos para uma digressão. Alguém me perguntou “Quanto tempo é que a tua digressão vai durar?” Eu respondi: "Eu estou em digressão desde ‘73, ‘71", portanto, 1971 foi quando começou e eu ainda continuo, e ainda me divirto tanto a fazê-lo.

Portanto, sim, Lisboa é simplesmente um destino a que eu mal posso esperar para chegar, porque não é um daqueles sítios que se visita apenas de passagem. É preciso ir mesmo a Lisboa. E por isso estou ansioso para ver o público. E claro, os gritos e cânticos. Cada vez que canto acho que vai ser uma canção de amor calma. E acaba por ser um cântico de futebol, o mais alto possível. Estou muito ansioso para ver toda a gente.

Já alguém não lhe cantou “Hello” nos últimos 40 anos? Ouve sequer um “Hello” normal?

Já tive pessoas a chegarem-se a mim e dizerem “Hello”, e logo a seguir “Ah, desculpe, não foi isso que quis dizer...”. É uma daquelas saudações em que eles não querem ser pirosos, mas é de facto a saudação mais comum. Portanto, quando dizem “Hello” e depois “Ó, Deus, porque é que eu disse aquilo?”… Mas eu adoro! Eu amo, e escrevi a música precisamente para isso, porque é uma frase comum, que toda a gente diz e é boa para quebrar o gelo, claro.

Mas mais do que isso, eu era o miúdo tímido e, por isso, escrevi a música a pensar na rapariga a quem queria dizer “Hello” a passar por mim, porque eu não tinha coragem de dizer: “Yo, sou eu, o Lionel.” Eu diria “Hello, is it me you’re looking for?” e ela passava. e eu nem diria nada. Mas depois percebi que há uns quantos biliões de pessoas no mundo que são igualmente tímidas, e é isso que a torna tão bonita



Todos o conhecemos, mas há coisas que não sabemos. Por isso, vamos começar com uma coisa que me chamou muito a atenção. Todos vimos “The Greatest Night in Pop” (documentário sobre a música “We are the world”), e vimos como alguns artistas, como Prince, por exemplo, escolhem não aparecer porque há uma certa mística ligada ao estar distante ou ser misterioso, especialmente quando se é uma lenda. Mas esse nunca foi o seu estilo. O Lionel é aberto, acessível. De talk shows ao American Idol, está constantemente em contacto com o público, foi uma decisão consciente, ou sempre foi natural?

Eu digo sempre aos meus concorrentes e nas minhas entrevistas que há duas coisas às quais têm de se habituar: antes de se querer ser famoso, tem de se gostar de pessoas. Se não gostares de pessoas, vais ser incomodado para o resto da tua vida, se alcançares o sucesso.

Eu adoro pessoas. Onde é que vais buscar as tuas histórias? Onde é que eu vou buscar as minhas histórias? Às pessoas vêm ter comigo e dizem-me “Lionel, não vais acreditar!”, “A minha mulher e eu, Lionel, não vais acreditar nisto”, “Divorciei-me, Lionel, não vais acreditar nisto”. E começam a contar-me histórias de vida. As partes mais íntimas das suas vidas.

Em segundo lugar, e a parte que eu gosto mais: se não gostas de andar em digressão, que implica sair e conhecer o mundo... Eu vou a concertos. E a verdade é que toda a gente me diz “Vim ver-te a atuar, Lionel”. Não, não. Eu é que venho vê-los atuar. Eu quero chegar e vê-los fazer uma festa nunca antes vista. Isso é muito especial para mim. Eu tenho o melhor lugar quando venho a Lisboa. Vai ser espetacular. Porque o espetáculo que as pessoas fazem é tal, e eu sou o recetor, o pai das canções. Sou o pai das canções, mas depois eles conseguem exibir os meus filhos de uma forma que eu não esperava. É algo que me dá muito prazer. Eu adoro viajar, adoro pessoas e partilhar amor. É a isso que tudo se resume.

Depois de tantos anos na ribalta, como é que mantém o ritmo? Como é que o Lionel se mantém criativo e energizado?

Honestamente, sou uma daquelas pessoas hiperativas. Quando era miúdo, diziam-me “Lionel, fica sentado”, “Lionel, para de conversar”, “Lionel, senta-te no teu lugar”, “Lionel, está calado”. Eu sou essa pessoa. 100 anos depois e continuam a dizer “Ainda tens mais energia?”. E eu “Sim, sim”. Ainda tenho coisas para fazer. Ainda tenho pessoas para conhecer, sítios para visitar. E também sou curioso. Eu quero saber… Estamos em 2025, nunca estive em Lisboa em digressão em 2025. Portanto, estou curioso para ver como é que é 2025 nesta altura da minha vida e como é que vai ser. Aquela inquietação de “o que vem a seguir?”. Lá vamos nós outra vez.

Antes de falarmos de Portugal e do concerto, vamos falar de amor porque... Quem escreve melhor sobre ele do que o Lionel?Continua a ser fácil pensar e escrever sobre amor da mesma forma que fazia há uns anos? A sua perspetiva mudou?

Eu vou sempre ser um eterno romântico. É como eu sou. Sou o tipo que se apaixona. Por isso, sinto… Acho que a palavra que usam hoje em dia é “hipersensível”. Mas, na verdade, sou apenas um eterno romântico. E encontro formas de chegar ao amor, aconteça o que acontecer.

“Eu amo-te, eu quero-te.” “Preciso de ti para sempre.” Estas são as minhas palavras. E, por isso, se conseguir encontrar isso numa interação diária, eu ando à procura do amor todos os dias, esteja onde estiver. E quer seja no universo, na natureza, nas pessoas, numa cidade ou aldeia, na arquitetura, ou comida, ou o que seja, partilhamo-las num mundo de amor. E por isso, esse vou ser eu até ao fim. Sou esse tipo.

A sua geração escrevia cartas de amor, esperava dias por uma chamada, nem se sabia se a outra pessoa partilhava os mesmos sentimentos. E agora temos agora temos mensagens e é tudo é tão instantâneo.

Muita informação!

Que conselho daria a alguém que vá ter o seu primeiro encontro hoje?

Bem, eu gosto da palavra “místico”. Gosto de palavras que digam: “Eu não sei tudo sobre ti.” E a palavra que gosto de usar é “descoberta”. Se eu puder descobrir uma coisa, só mais uma coisa... Quanto tempo demorarei a descobrir tudo? Uma vida.

Por outras palavras, estamos sempre a crescer enquanto pessoas. Se souberes tudo sobre uma pessoa da primeira vez que a conheces, ou à quinta vez, é aborrecido. Mas se puderes descobrir, tirar uma pétala da flor, uma pétala de cada vez, a coisa torna-se interessante. Eu gosto da ideia de descobrir com quem estou a falar. É incrível quando consegues encontrar algo novo numa pessoa que já conheces há muito tempo. É magia.