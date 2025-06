Morreu Eduardo Gageiro, fotojornalista da realidade do país e do 25 de Abril de 1974

Eduardo Gageiro faleceu no Hospital dos Capuchos, em Lisboa, "em paz, rodeado pela família, com todo o carinho e conforto", revelou Afonso Gageiro, neto do fotojornalista.

Começou o dia, às 6 da manhã no Terreiro do Paço a(...)

Eduardo Gageiro foi um dos primeiros fotojornalistas a chegar aos cenários do 25 de Abril, fixando as imagens do encontro dos militares no Terreiro do Paço, o assalto à sede da PIDE, a polícia política da ditadura, e o momento em que o capitão Salgueiro Maia percebeu que a queda da ditadura era inevitável e a revolução triunfara.

Em 2024, em entrevista à Renascença recordava esse dia do 25 de Abril de 1974 como um dia em que não teve "medo".

"Ouvi várias vezes, 'Dispara! Dispara!', aquilo estava muito complicado. Eu estava atrás da chaimite, a Bula e acredite, sobre a minha palavra de honra, naquele dia não estava com medo. Estava revoltado. Já tinha sido preso pela PIDE e senti que tinha que acontecer alguma coisa. Eu estava ali também como resistente", recordou.

Questionado então como um dia poderia ser retratado, Eduardo Gageiro, disse apenas "com a máquina fotográfica". "É a minha autodefesa. Parece que a máquina me protegia", afirmou.