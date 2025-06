Nova e Centro Europeu lançam bolsas para financiar jornalismo de investigação

A Universidade Nova de Lisboa e o Centro Europeu de Jornalismo abriram candidaturas para a atribuição de bolsas destinadas a apoiar o jornalismo de investigação, no montante total de um milhão de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



Co-financiado pela União Europeia, o programa Journalism Science Aliance (Aliança Jornalismo-Ciência) visa apoiar jornalismo de investigação desenvolvido por equipas que juntem jornalistas e cientistas.

As bolsas, conforme a informação distribuída, têm a duração de oito meses e destinam-se a financiar a produção de trabalhos de jornalismo de investigação baseados em evidências científicas, com impacto local, regional e transnacional e que resultem da colaboração entre jornalistas e cientistas.

Mais é adiantado que os trabalhos a desenvolver têm de abordar temas de interesse público, como alterações climáticas, saúde, tecnologias emergentes ou governos locais, mas as opções são ilimitadas.

O importante, realçam os promotores da iniciativa, é que o trabalho jornalístico seja ancorado em evidência científica recolhida para a investigação pelos cientistas envolvidos na equipa.

As candidaturas estão abertas a jornalistas que trabalhem em qualquer formato (imprensa, televisão, rádio, digital, multimédia, documentário) e cientistas de qualquer área.

A condição colocada é que cada equipa inclua pelo menos um órgão de comunicação social e uma instituição de investigação, incluindo universidades.

O prazo das candidaturas decorre até 04 de agosto de 2025.

Além do financiamento, as equipas selecionadas vão ter apoio de especialistas ao longo da investigação jornalística, acesso a um programa de formação e a oportunidades de se relacionarem com outros participantes do programa.

Mais informações sobre a iniciativa estão disponíveis em https://journalismsciencealliance.eu/.