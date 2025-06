Receita bruta dos cinemas portugueses a 2% do melhor ano de sempre

A receita bruta dos cinemas portugueses está a cerca de 2% de 2019 — o melhor ano de sempre para o mercado e o último antes da pandemia da Covid-19 — indica, à Renascença, a diretora da NOS Audiovisuais.

À margem da 10.ª edição do "Encontros do Cinema Português", no NOS Cinemas do Vasco da Gama, em Lisboa, Susanna Hermida Barbato refere, contudo, que apenas 3,8% desta receita provém de cinema português. Mesmo assim, a responsável pela maior exibidora do país aponta que vários filmes portugueses tiveram boa adesão do público em 2024, como "Balas e Bolinhos: Só Mais uma Coisa" e "Podia Ter Esperado por Agosto".

A diretora da NOS Audiovisuais afirma que a marca quer "continuar a apostar e apoiar o cinema português, porque é o nosso dever", mas sublinha a importância de encontrar projetos que "encham as salas".

"Trabalhamos para o consumidor português e temos de encontrar e apoiar aquilo que o espectador português quer ver", sublinha.

Ainda de acordo com Susanna Hermida Barbati, a idade média do público português no pós-pandemia ronda os 35 anos. Trata-se de um público mais jovem do que a média de idades no tempo anterior à Covid-19.

"Aconteceu um fenómeno durante a pandemia: os jovens descobriram outra vez o cinema. Provavelmente, porque não havia mais formas de entretenimento para passar tempo com amigos e família. Então voltaram a criar esse hábito. Ir ao cinema e partilhar um momento emocionante é algo que é importante para eles", explica.

"Público está recetivo a outro tipo de conteúdos"

O presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) corrobora, à Renascença, "um progressivo retorno do público português às salas de cinema", que se aproxima da realidade pré-pandemia.

Luís Chaby Vaz espera que se mantenha a tendência de regresso "à normalidade do consumo do cinema do público português".

Sobre o sucesso do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", que integra o top 3 de filmes mais vistos, até agora, em 2025, em solo português, o presidente do ICA manifesta "enorme felicidade", porque é um sinal que "não são apenas são as grandes franquias de Hollywood" a recolher espectadores.

"O público está recetivo a outro tipo de conteúdos. É o tipo de cinema que se faz em Portugal e que acreditamos que existe público para ver este tipo de conteúdos. O cinema que se produz em Portugal tem sempre o potencial de conquistar novos públicos e fidelizar o público ao cinema falado em outras línguas. Essa barreira tem sido atenuada", considera.

"Os tempos estão mais abertos para conteúdos diversificados e o cinema português estará nesses lugares", acredita.

Do lado da produção, Luís Chaby Vaz dá conta de um "crescimento do número de candidaturas de projetos", para um especial foco ao setor da animação, em que o aumento das obras propostas e apoiadas é "brutal".

No entanto, o responsável do ICA indica que as áreas da ficção e do documentário também estão a ter uma subida.

"Representa um enorme dinamismo do setor e uma elasticidade muito maior das próprias camadas de produção. Representa maior diversidade e um maior desafio e, no final, o público sairá beneficiado", afirma.

Já o sucesso recente do cinema português em festivais internacionais, como o caso de Cannes, "é um sinal evidente que a cinematografia portuguesa suscita interesse".

"O que temos de fazer é acompanhá-la e trazê-la junto do público", refere.



O 10.º "Encontros do Cinema Português" realiza-se esta terça-feira e conta com a apresentação de mais de 40 projetos de cinema com produção portuguesa. A edição da próxima semana do "Watch Party", podcast de filmes e séries da Renascença, vai trazer mais detalhes do evento.