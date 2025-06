Tiago Cação é obrigado a suspender volta a Portugal devido a pneumonia

Ryan Le Garrec, realizador belga, tem estado a acompanhar e documentar a viagem do ciclista e substitui-o esta quarta-feira. Percorreu cerca de 110 km entre Barcelos e Guimarães e fez chegar as cartas a sete autarquias – Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Trofa, Famalicão, Santo Tirso e Guimarães.

Segundo comunicado da sua assessoria, Tiago Cação está atualmente internado no Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, onde deu entrada com um nível de oxigénio no sangue de cerca de 80%.

Tiago Cação afirma que “independentemente do prazo, do formato, o Projeto 278 é para concluir de bicicleta e todas as autarquias irão receber esta missiva a apelar a uma transformação da mobilidade urbana que proteja todos”.

O ultramaratonista acrescenta ainda que “é muito frustrante ser obrigado a interromper esta missão tão cedo, principalmente quando me sentia em condições para o fazer, não fosse esta pneumonia que se fez sentir ontem. Mas é essencial que a discussão deste tema se continue a fazer”.

Nos dois primeiros dias já foram entregues as cartas em 20 Câmaras Municipais. No primeiro dia no Porto, Matosinhos, Maia, Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira, Caminha, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Paredes de Coura, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Terras de Bouro. Ontem passou por Vieira do Minho, Póvoa do Lanhoso, Amares, Vila Verde, Braga e Barcelos.

No total foram já entregues cartas em 27 autarquias.

Tiago Cação tinha a meta de percorrer cerca de 240 km ao longo do mês de junho, totalizando 6.000 km em 27 dias. Um projeto pelo mobilidade mais sustentável e para chamar a atenção, antes das Autárquicas, para a necessidade da mudança.