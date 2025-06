"Amor Causa" dá origem a uma exposição na Igreja de Santa Cruz do Castelo

Esta exposição de fotografia, da autoria de François Rousseau, vai poder ser visitada até ao final do ano. A mostra retrata as Bem-Aventuranças pela sua lente e assinala os 20 anos do seu livro 'Amor Causa', uma encomenda artística feita ao fotógrafo pela empresa Renova, que é a responsável pela iniciativa.

"Amor Causa" demonstra ângulos de algumas favelas do Rio de Janeiro, no Brasil, onde o fotógrafo descobriu a pessoa que representou Cristo e os 12 cidadãos que assumiram o papel de Apóstolos, não recorrendo a modelos ou cenários artificiais, mas a "pessoas reais", mesmo que por vezes "periféricas", marcadas por dificuldades e por uma "beleza crua", como refere a nota de imprensa.

François Rousseau diz que "este é um projeto com um sentido humanista, que encaixa na perfeição na missão da Igreja de Santa Cruz do Castelo: estar próxima e valorizar a comunidade à sua volta".

O Presidente do Conselho de Administração da Renova, Paulo Pereira da Silva, explica que "o livro 'Amor Causa' é agora reeditado e tivemos o cuidado de incluir os textos das Bem-Aventuranças nas línguas que marcaram a sua transmissão ao longo dos séculos: o aramaico, que corrigimos nesta nova edição, o hebraico, o grego, o latim, e também nas línguas modernas, de modo a mostrar o percurso dessas palavras e a forma como viajaram até nós”.

Com curadoria do padre jesuíta João Norton, esta exposição pretende ajudar a reunir mais apoios para a recuperação do património cultural e religioso da Igreja de Santa Cruz do Castelo. O seu pároco, o padre Edgar Clara, sublinha que esta iniciativa "integra o programa de dinamização cultural de Santa Cruz, que tem como objetivo angariar fundos, nomeadamente para o restauro dos altares e de 11 telas da Cartuxa de Évora, da autoria de Domingos Sequeira”.

"Amor Causa" foi reeditado 20 anos depois com as fotos "originais", sendo agora celebrado nesta exposição "inédita", que pode ser visitada na Torre da Igreja de Santa Cruz do Castelo, em Lisboa, todos os dias, entre as 9h00 e as 19h00, até ao último dia do ano.