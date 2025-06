Cofre do MUDE mostra tesouro português da estilista Vivienne Westwood

Nas palavras da diretora, que fez questão de explicar a aposta do MUDE na moda, apesar de o museu ter perdido essa palavra do seu nome, Vivienne Westwood foi alguém para quem “a moda foi, além de uma expressão artística, também uma força de ativismo e cidadania bastante acentuada”.

“Todos sabemos que esta autora, incontornável da moda do século XX, sobretudo a partir dos anos 50 para a frente, foi alguém que assumiu a moda como uma forma de ativismo político, ambiental e social, debatendo-se com uma série de estereótipos, nomeadamente quanto à identidade sexual e de género”, destacou.

O acervo de vestidos, t-shirts, lingerie, acessórios de bijuteria ou sapatos pertence ao MUDE, à Coleção Francisco Capelo. Na apresentação à imprensa, a diretora do MUDE, Bárbara Coutinho explica que a motivar esta exposição está o facto do museu estar a trabalhar sobre a questão da “identidade”.

Rainha da moda Punk, um ícone, mas também uma ativista. Assim foi a vida da estilista e designer de moda Vivienne Westwood cujo trabalho é mostrado, a partir desta sexta-feira, no Museu do Design (MUDE), em Lisboa.

Com um título inspirado no pensamento do filósofo alemão Walter Benjamin, a exposição faz o visitante descer as escadas do MUDE – instalado no antigo edifício do Banco Nacional Ultramarino – e entrar nos cofres do museu.

Logo à entrada, ainda antes de passar as portas fortes, o visitante encontra a lógica que a curadora Anabela Becho quis imprimir a esta exposição. Exposto está um vestido de Vivienne Westwood, lado-a-lado, com um vestido português do século XIX, um empréstimo do Museu Nacional do Traje.

A curadora explica ao programa Ensaio Geral, da Renascença, que “Vivienne Westwood é sem dúvida considerada como uma das designers mais influentes da segunda metade do século XX, precisamente porque é uma estudiosa. Ela estuda não só a História, mas também a evolução da disciplina e a sua técnica. Ela vai à alfaiataria e à alta-costura”.

Esse estudo que fez reflete-se ao longo da sua carreira e das suas criações expostas. Mas falar de Vivienne Westwood é também falar de irreverência e da sua ligação ao universo da música Punk, dos Sex Pistols. Depois de entrar na exposição, as primeiras peças, umas t-shirts mostram esse lado e a sua profunda ligação aos símbolos nacionalistas britânicos.