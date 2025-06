Comissão de Trabalhadores do CCB demite-se por quebra de confiança na administração

A Comissão de Trabalhadores da Fundação Centro Cultural de Belém (CCB) apresentou esta quinta-feira a demissão, considerando ter havido uma "quebra irreversível de confiança" na atual administração e na tutela, remetendo para uma série de acontecimentos "dos últimos sete meses".

Num comunicado hoje divulgado, a Comissão de Trabalhadores, constituída por um presidente e quatro vogais, anuncia ter apresentado a "demissão em bloco", referindo que "a sequência dos acontecimentos dos últimos sete meses, culminando no afastamento de Aida Tavares, constitui uma quebra irreversível de confiança na administração institucional e na tutela vigente, não se reunindo, por isso, quaisquer condições para dar continuidade ao diálogo aberto, independente e democrático que é princípio basilar da Comissão de Trabalhadores".

A diretora de Artes Performativas do CCB, Aida Tavares, disse na quarta-feira ao jornal Expresso que foi demitida pelo atual presidente do CCB, Nuno Vassallo e Silva, e pela vogal Madalena Reis, por telefone às 17:00 daquele dia, "quando a ministra da Cultura [Dalila Rodrigues] já sabia que não ficava" com a pasta no novo Governo, cuja composição foi anunciada no mesmo dia e cujos ministros tomam posse às 18:00 de hoje.

O CCB, contactado na quinta-feira pela Lusa, não esclareceu se a diretora artística foi ou não demitida.

Numa mensagem divulgada ao final da tarde de quinta-feira pelo gabinete de Dalila Rodrigues, a então ministra da Cultura declinou qualquer responsabilidade ou interferência no processo do CCB.

A CT lembra que o CCB "tem sido alvo de instabilidade" desde o final do ano passado, "desencadeada pela intervenção política na administração e na gestão interna da instituição".

A CT refere dois acontecimentos: o primeiro em novembro do ano passado, quando a então ministra da Cultura Dalila Rodrigues exonerou Francisca Carneiro Fernandes do cargo de presidente do Conselho de Administração da Fundação CCB, para o qual a gestora cultural tinha sido nomeada um ano antes pelo então tutelar da pasta da Cultura Pedro Adão e Silva.

E o segundo "agora, com a conivência e passividade do Conselho de Administração, com o afastamento da diretora Artística Aida Tavares".

Aludindo a declarações tornadas públicas anteriormente, a CT destaca "o trabalho rigoroso e estratégico das duas figuras afastadas superiormente, com as mudanças estruturais que daí resultaram, deu novo fôlego ao projeto cultural do CCB, merecendo a valorização dos trabalhadores da casa".

A CT considera que, "da parte tanto do Conselho de Administração como do Ministério da Cultura, a ordem de trabalhos se rege pela altercação permanente entre agentes políticos em plena luta de poderes, em total desrespeito pela equipa de trabalhadores da Fundação CCB, pela reputação da casa e pela missão cultural da instituição".

Após as declarações de Aida Tavares ao jornal Expresso, na quinta-feira, o CCB anunciou a abertura de concursos para a Direção Artística de Artes Performativas, cargo atualmente ocupado por Aida Tavares, e Curador do Centro de Arquitetura do MAC/CCB, cargo que ocupa Mariana Pestana.

"Seguindo o mesmo modelo de contratação adotado para a Direção Artística do Museu de Arte Contemporânea MAC/CCB, será lançada uma "open call" para a escolha da nova Direção Artística das Artes Performativas. Paralelamente, será aberto novo concurso externo para a posição de Curator do Centro de Arquitetura do MAC/CCB", refere o CCB, num comunicado hoje divulgado.