Meg Ryan, Kim Cattrall e Giancarlo Esposito confirmados no Tribeca Festival Lisboa

Foram confirmados os primeiros nomes a marcar presença no Tribeca Festival Lisboa, que decorre na capital portuguesa de 30 de outubro a 1 de novembro. Esta segunda edição vai ter entre os destaques as participações de atores bem conhecidos do público português, como Kim Cattrall (Sexo e a Cidade), Meg Ryan (Cidade dos Anjos) e Giancarlo Esposito (Breaking Bad).

A novidade foi avançada esta quinta feira em conferência de imprensa no Tribeca Festival, em Nova Iorque. Para além disso, foi também confirmada a estreia europeia do filme "Honeyjoon", um filme rodado nos Açores e que conta com José Condessa num dos principais papéis. "Honeyjoon" venceu o prémio AT&T Untold Stories do Tribeca Festival do ano passado e vai ter estreia mundial este ano em Nova Iorque, este sábado.

A edição 2025 do festival em Portugal ganhou mais um dia que o ano passado, mas mantém-se no mesmo espaço, a Unicorn Factory Lisboa, a 30 e 31 de outubro e 1 de novembro.