A Expo Osaka em exposição no MUDE em Lisboa

Portugal vivia a Primavera Marcelista e a Guerra Colonial era ainda uma realidade que marcava as famílias portuguesas. Mas em 1970 não foi esse o país que Portugal mostrou ao mundo na Expo Osaka, no Japão.

No Museu do Design - MUDE – está desde 5 de junho patente a exposição “Osaka 55 anos depois. Desenhar o futuro” que estabelece uma ponte entre a Expo de Osaka que está a decorrer agora no Japão, recordando outra Expo, em que Portugal também esteve presente, mas há 55 anos.

Bárbara Coutinho – diretora do MUDE explica que “Portugal esteva representado, em 1970, com um pavilhão da autoria de Frederico George e Daciano da Costa e com uma extensa lista de colaboradores onde se destaca António Garcia, mas também o Tomás de Melo, o Sá Nogueira, entre outros”.

Eram a nata do design nacional e pensaram a representação nacional diluindo aquilo que era a realidade política e internacional do país. Bárbara Coutinho explica que “Portugal apresenta-se em Osaka, procurando no fundo mostrar o que é que tinha unido as populações através de toda a sua história ecuménica”.