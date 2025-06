Criador de Squid Game perdeu dois dentes devido ao stress de escrever a próxima temporada

O criador da série sul-coreana "Squid Game" admitiu que perdeu dois dentes, durante o processo de escrita dos argumentos para a terceira e derradeira temporada.

Hwang Dong-hyuk confessa que, devido ao stress, teve mesmo de remover dois dentes e que ainda não os repôs: "Estou à espera deles", conta.

No entanto, o guionista de uma das séries mais populares desta década até tem uma perspetiva positiva: desta vez perdeu menos dentes do que durante o desenvolvimento das temporadas anteriores.

Sim, porque, segundo o próprio, Hwang Dong-hyuk ficou sem oito dentes enquanto estava a escrever a primeira temporada de "Squid Game" - que acabou por se tornar um fenómeno global.

"A segunda e terceira temporadas foram mais fáceis do que a primeira. Mas gravamos e escrevemos as duas de seguida, então tentamos ser o mais rápidos possíveis. Gravamos durante cerca de um ano, foi muito exigente do ponto de vista físico", refere à Entertainment Weekly.

A terceira temporada de "Squid Game" tem data de estreia marcada para 27 de junho.