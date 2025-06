Tom Cruise ganha recorde do Guinness... por se ter atirado 16 vezes com um paraquedas a arder

Tom Cruise é conhecido por colocar a vida em risco enquanto filma acrobacias dos seus filmes de ação, em especial nos "Missão: Impossível". No filme mais recente da saga, "O Ajuste de Contas Final", uma das sequências mais faladas é o momento em que a personagem e Cruise (e o próprio) está pendurado em duas avionetas que rodam a grandes altitudes.

No entanto, foi a queda - ou quedas - que valeram ao ator um novo recorde do Guinness. Há um momento no filme em que o agente Ethan Hunt está a cair e, a meio do ar, tenta usar o paraquedas, que se queima pouco depois. E, claro está, Tom Cruise decidiu mesmo filmar-se em queda livre, enquanto o seu paraquedas arde.

A acrobacia foi filmada 16 vezes. Em todas elas, uma unidade de paraquedas foi molhada em combustível e equipada pelo ator. Depois, Cruise era elevado por um helicóptero de onde, chegando a uma certa altitude, acabava por saltar.

Foi o próprio ator a acionar o fogo que queimou as unidades de paraquedas, a controlar a gravação da sua reação, com uma câmara, e, por fim, a soltar-se da unidade queimada e usar um paraquedas funcional para aterrar em segurança.