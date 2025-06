Filme lituano "Caneta Canhota" vence Melhor Ficção no festival Beast, no Porto

O filme lituano "Caneta Canhota", de Adas Burksaitis, venceu o prémio de Melhor Ficção do festival Beast, enquanto "A Tarte de Maçã da Ludmila", de Loukia Hadjiyianni, conquistou o Melhor Documentário, anunciou hoje a organização do evento.

Em comunicado, a organização do festival que hoje terminou no Porto revelou que "Hollowgram", de Laura Iancu, venceu na categoria de Melhor Filme Experimental e o polaco "Consegues ouvir-me?", de Anastazja Naumenko, ganhou o prémio para Melhor Animação.

Foram ainda atribuídas menções do júri nas quatro categorias do festival, dedicado ao cinema da Europa Central e de Leste.

O festival Beast decorreu no Batalha Centro de Cinema, no Cinema Trindade, no Passos Manuel, na OKNa e na Reitoria da Universidade do Porto. A partir deste ano, passa a realizar-se sempre no primeiro semestre.