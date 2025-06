"Grotesca" e "impensável". Humoristas portugueses criticam condenação de comediante brasileiro por piadas "preconceituosas"

Ricardo Araújo Pereira considera a condenação de um humorista brasileiro a oito anos de prisão "grotesca"; para Bruno Nogueira, é "impensável". Léo Lins foi condenado, na semana passada, a uma pena de oito anos e três meses de prisão por fazer piadas "preconceituosas" num espetáculo de stand-up realizado em 2022 que já tinha sido removido do YouTube por decisão da justiça do Brasil.

Na sentença do tribunal de São Paulo, citada pela Globo, a justiça considera que o espetáculo "Perturbador" tem "declarações depreciativas e injuriosas contra as pessoas idosas, gordas, portadoras do vírus HIV, homossexuais, judeus e negros, inclusive exaltando o período da escravatura como época em que negros gozavam de privilégios".

"O humor não pode servir como passe-livre para a prática de crimes", afirmou a juíza Bárbara de Lima Iseppi. O alcance obtido pelo vídeo do espetáculo no YouTube, a diversidade dos grupos considerados atingidos e o facto de as piadas terem sido proferidas "em contexto de "descontração e diversão"" serviram de agravantes da sentença.

No podcast "Humor à Primeira Vista", do jornal Expresso, Ricardo Araújo Pereira considerou a sentença "grotesca a um ponto inimaginável" e "própria de regimes não democráticos".

"A gente pode tentar imaginá-lo no palco, e fazer vários julgamentos sobre a piada... Tem graça, não tem graça, é boa, é má, mal construída, bem", aponta o comediante, acrescentando ter "muita dificuldade em compreender" que seja considerada "criminosa", "justamente por causa de ser discurso não-sério", o que afirma ser "decisivo".

Ricardo Araújo Pereira explica ainda que "está subjacente, muitas vezes, às piadas, e especialmente às piadas de humor negro", um raciocínio em que as piadas "não são sobre o que aparentam ser".