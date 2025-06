Morreu Sly Stone, pioneiro do funk. Tinha 82 anos

Morreu esta segunda-feira Sly Stone, a força por detrás da banda "Sly and the Family Stone", um grupo diverso norte-americano que misturava rock, soul e música psicadélica com letras repletas de consciência social. O músico tinha 82 anos.

Sly Stone morreu "pacificamente, rodeado dos seus três filhos, o amigo mais próximo e a família alargada" depois de "uma prolongada batalha contra doença pulmonar obstrutiva crónica e outros problemas de saúde", anunciou a família em comunicado, acrescentando: "Enquanto estamos de luto pela ausência dele, somos consolados por saber que o seu extraordinário legado musical vai continuar a ecoar e inspirar as próximas gerações".

Stone ficou conhecido pelo concerto, em 1969, no festival de música e arte de Woodstock, um dos maiores festivais da história que se tornou sinónimo da contracultura que marcou a década de 1960.

O grupo "Sly and the Family Stone" era presença constante nas listas de músicas mais ouvidas nos EUA no final dos anos 1960 e 1970, com sucessos como "Dance to the Music", "I Want to Take You Higher", "Family Affair", "Everyday People", "If You Want Me to Stay" e "Hot Fun in the Summertime".



No álbum de 1971, "There's a Riot Goin' On", Sly Stone criou, quase de forma isolada, uma reflexão sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da América e o idealismo da era pós-Segunda Guerra Mundial.