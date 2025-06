Pianista Maria João Pires sofre AVC ligeiro e cancela concertos

A pianista Maria João Pires sofreu AVC ligeiro e cancelou vários concertos marcados em Portugal, foi esta segunda-feira anunciado.

A artista tinha agendado um espetáculo no Theatro Circo, em Braga, na próxima sexta-feira, 13 de junho, além de concertos no Festival de Sintra, no dia 15 , e no Teatro das Figuras, em Faro, no dia 18.

"A pianista Maria João Pires sofreu um AVC ligeiro, o que a impossibilita de cumprir as datas para os concertos agendados em Portugal", informa o Theatro Circo, em comunicado.



Quem já tinha adquirido bilhetes para o concerto em Braga, pode pedir o reembolso junto do ponto de venda onde os ingressos foram adquiridos a partir de 11 de junho e até 8 de julho de 2025.

Para mais informações, os portadores de bilhete deverão entrar em contacto com o Theatro Circo através do e-mail bilheteira@theatrocirco.com ou por telefone em 253 203 800.



Maria João Pires, que completou 80 anos em julho do ano passado, é a mais internacional e reputada dos pianistas portugueses, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos de 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos.

Entre os prémios conquistados pelo talento artístico contam-se o primeiro prémio do concurso internacional Beethoven (1970), o prémio do Conselho Internacional da Música, pertencente à organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 1970) e o Prémio Pessoa (1989).