Luís Jardim lembra Brian Wilson como um "grande músico e produtor"

O fundador dos Beach Boys, Brian Wilson, faleceu esta quarta-feira aos 82 anos e Luís Jardim, produtor português lembra-o como uma pessoa "muito simpática" e um "muito culta".

Em declarações à Renascença, Luís Jardim lembra o período em que o conheceu, já nos anos 80, em Inglaterra, durante uma gravação de Boy George.

"Era um grande músico e um grande produtor. Vai deixar um buraco na música pop mundial", afirma, considerando ter ficado "muito triste" com a notícia da morte. "Hoje em dia já não há produtores daqueles", acrescenta.

Luís Jardim lembra ainda à Renascença a influência dos Beach Boys, apenas comparada à dos Beatles nos anos 60.

"Para mim, tirando os Beatles, os Beach Boys foram talvez a banda mais interessante daquele período, dos anos 60. O Brian era um grande músico e um grande produtor. Tinha uma maneira de gravar fantástica", declara.

A nível pessoal, lembra-o como uma pessoa "fantástica". "Um homem muito culto, que sabia um bocadinho de tudo. Era uma pessoa extraordinária", acrescenta.

O génio musical em luta contra problemas mentais durante quase 60 anos foi o responsável por temas como "Wouldn't it be Nice", "Surfin' USA", Good Vibrations", "California Girls" ou "God Only Knows".