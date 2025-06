Morreu Brian Wilson, fundador dos Beach Boys

A família pede respeito pela privacidade neste momento de luto e dor e termina o comunicado com as palavras: "Amor e Misericórdia".

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson. Estamos sem palavras neste momento", referem os filhos na mensagem publicada no Instagram de Brian Wilson.

Vocalista, compositor e instrumentista, Brian Wilson é considerado um dos arquitetos da música pop/rock.

Depois de terminar o liceu, ajudou a fundar os Beach Boys em 1961, com os irmãos Carl e Dennis Wilson, Mike Love e Al Jardine.

O grupo conhecido pelas suas harmonias vocais e ritmos com sabor a verão criou hinos como "Wouldn't it be Nice", "Surfin' USA", Good Vibrations", "California Girls" ou "God Only Knows".

O disco "Pet Sounds" ocupa o segundo lugar na lista dos melhores discos de todos os tempos, elaborada pela revista "Rolling Stone".

Os Beach Boys venderam mais de 100 milhões de álbuns até agora e tiveram 80 músicas nas tabelas de vendas internacionais.