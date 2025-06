Primavera Sound Porto deve evitar a chuva, mas há aguaceiros antes do arranque do festival

Nos últimos anos, tem sido hábito haver pelo menos um dia de chuva no festival Primavera Sound, no Porto, mas desta vez a tradição não se deve repetir. No entanto, deverá haver aguaceiros horas antes do primeiro dia do festival.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá grande probabilidade de precipitação durante a madrugada desta quinta-feira.

A chuva deve abrandar ao longo do dia. Pelas 16h00, quando começarem os primeiros concertos nos palcos do festival, o IPMA prevê sol e céu parcialmente nublado. No entanto, ainda há uma probabilidade de precipitação inferior a 30%.

O tempo continuará a melhorar e o primeiro dia do Primavera Sound deve terminar com céu limpo. Nos restantes dias, as previsões metereológicas apontam para céu pouco nublado, sem risco de chuva.

O Primavera Sound Porto será encabeçado por Charli xcx, Central Cee, Jaime xx, Beach House, Deftones, Fontaines D.C., entre outros artistas.

Das três cabeças de cartaz do Primavera Sound Barcelona, que decorreu na semana passada, - Charli xcx, Sabrina Carpenter e Chappel Roan - só a primeira vem a Portugal.



No que toca a portugueses, destaque para A Garota Não, Capitão Fausto, David Bruno, EU.CLIDES e Surma.