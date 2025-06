Santo António não se festeja só em Lisboa

O cheiro a manjerico e sardinha assada já domina vários pontos do país que celebram, esta semana, o Santo António. De norte a sul do país, vários concelhos empenham-se nesta altura do ano para trazer um cartaz completo na festa do seu santo padroeiro.

Arraiais, marchas, procissões, petiscos e muita diversão não vão faltar naquela que é a festa do ano em muitas regiões - não só em Lisboa.





FAMALICÃO

Em Famalicão, no distrito de Braga, as festas de Santo António não passam despercebidas. "São as principais festas do nosso concelho", nota o vereador da cultura, Pedro Oliveira. "São um verdadeiro momento de orgulho e de afirmação da identidade da região".

Com um programa muito diversificado, de 6 a 13 de junho vivem-se em Famalicão dias de "cultura, desporto, animação e muita tradição".

O concelho aposta nos artistas locais, dando palco nos diversos dias a atuações de famalicenses que preenchem grande parte da programação. Para além deles, nomes como Mariza, Slow J e Nuno Ribeiro vão também marcar presença na festa.

Do desporto ao folclore, são várias as atividades preparadas para estes dias. O último, muito característico desta terra, conta este ano com 23 grupos e ranchos etnográficos e folclóricos a desfilarem e atuarem na cidade.

"As marchas antoninas são o momento mais marcante em termos de animação", destaca o vereador da Cultura, à Renascença. São nove as associações que, há muito, andam a preparar o tema das marchas deste ano - em homenagem a Camilo Castelo Branco, que assinala o seu bicentenário.

"Foi aqui que ele viveu a maior parte do seu tempo. Foi aqui que ele escreveu a maior parte das suas obras. Foi aqui que ele chegou por amor e foi aqui que ele pôs termo à vida". Segundo Pedro Oliveira, as marchas são o momento que distingue Famalicão de outras festas e romarias. O vereador acredita estarem reunidos os condimentos necessários "para termos alegria, diversão e muita animação".

Pedro Oliveira deixa a nota: "Devíamos conseguir ter no panorama nacional uma visibilidade condizente com aquilo que é o investimento significativo por parte do município".

As festas antoninas em Famalicão são centenárias e já desde 2022 estão inscritas no inventário do Património Cultural e Material.





AMARES

Continuando pelo Norte e ainda no distrito de Braga, seguimos para Amares. Nesta região vivem-se quatro dias de festa - de 12 a 15 de junho - com uma "mistura do sagrado e do profano" em honra de Santo António, diz o presidente da Câmara Municipal, Daniel Fernandes.

O dia 13 de junho é marcado pela Eucaristia e pela Procissão que sai à rua, momentos de cariz religioso. Além disso, são várias as atividades organizadas pelas instituições e entidades amarenses: o festival folclórico, as marchas, o concurso de pesca, o encontro de motares e o espetáculo das escolas de música.

O concelho preparou também concertos de Bispo, Kura, Zanova, Iriba, Wildchains e Quim dos Apitos.

Mas o ponto alto das festas é mesmo a procissão, segunda maior do concelho, assegura o autarca. À noite, o "ex-líbris são as marchas populares", em que estão envolvidas 500 pessoas.

Desde os que fazem lá negócio aos que vêm visitar Amares, as festas mobilizam todo o concelho num "mês de alegria".

"O que a gente quer é que as pessoas saiam com a barriguinha cheia e com um sorriso nos lábios, que é o mais importante", diz Daniel Fernandes, para quem "o Santo António é bem vivido em Lisboa, mas é muito mais vivido, muito mais aprendido e muito mais alegre no Minho".





ESTARREJA

De 6 a 15 de junho, Estarreja, no distrito de Aveiro, vai reunir muitos populares numa semana cheia de atividades com o mesmo santo como protagonista. A festa assume-se como uma manifestação cultural, com vários momentos que apelam às suas raízes e identidade cultural - como é o caso da recriação do mercado antigo.

Segundo a vereadora da cultura, Isabel Simões Pinto, o ponto alto das festas culmina nas marchas. "Estão envolvidas muitas pessoas. São muitos meses de preparação e há aqui um forte bairrismo entre freguesias". Juntam-se 600 marchantes para desfilar na noite de dia 12, um momento de destaque ao nível do envolvimento comunitário.

"Orgulhamo-nos muito das nossas marchas populares e acreditamos que estamos de ano para ano a elevar o nível", refere, em conversa com a Renascença.

Também a Eucaristia e a Procissão Solene, no dia 13 de junho, são momentos importantes no que toca à dimensão religiosa. Além disso, a parte gastronómica é de grande relevo, bem como os concertos: este ano o cartaz conta com os D.A.M.A, Delfins, 7 Saias e Para Sempre Marco - um tributo a Marco Paulo.

Das cem associações registadas no registo municipal do associativismo de Estarreja, quase todas estão envolvidas na participação das festas de Santo António.

Vive-se uma semana com grande "rebuliço" e onde não pode faltar "alegria, comida, bebida, bons concertos, convívio entre todos", naquelas que são as celebrações mais identitárias em termos culturais do nosso município", afirma Isabel Simões Pinto.





CASCAIS

Ainda que o Santo António seja uma tradição muito própria de Lisboa, em Cascais também há festa - e com impacto cada vez maior no concelho.

As festas em Cascais são ideais para quem procura um ambiente calmo, tranquilo e familiar, "com boa música, boa comida e, acima de tudo, um ambiente seguro e de excelência", afirma o vice-presidente da Câmara, Nuno Piteira Lopes.

A festa não fica só pelo Hipódromo de Cascais, que acolhe concertos de Quim Barreiros, Rosinha, Rouxinol Faduncho e Turb’Ó Baile. Estende-se a Lombos, Malveira e Tires, também com direito a programa de concertos durante toda a semana.

O vice-presidente nota que os santos populares em Cascais "têm mais pessoas a aderir, e o crescimento tem sido crescente e consistente, não apenas no número de visitantes, mas também no número de coletividades que organizam santos populares nas suas sedes".

Durante a semana de 7 a 13 de junho Cascais vai encher-se com "música e muita alegria", afirma Nuno Piteira Lopes.