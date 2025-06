Harvey Weinstein vê anulado julgamento por agressão sexual

O juiz responsável pelo processo criminal de Harvey Weinstein em Manhattan declarou a anulação do julgamento por uma acusação de violação na quinta-feira, um dia depois de o antigo magnata do cinema de Hollywood ter sido condenado por abuso sexual.

O juiz Curtis Farber encerrou o julgamento, que durou quase sete semanas, depois de o presidente do júri se ter recusado a continuar as deliberações após vários dias de divergências entre os jurados, que por vezes eram transmitidas no tribunal.

Os procuradores disseram que vão julgar Weinstein pela terceira vez sob a acusação de violação em terceiro grau, pelos seus alegados maus-tratos à aspirante a atriz Jessica Mann em 2013.

Farber disse que o caso seguirá para julgamento, apesar das objeções do advogado de Weinstein, Arthur Aidala, e marcou uma audiência para 2 de julho.

Weinstein, de 73 anos, declarou-se inocente e negou ter agredido alguém ou ter tido relações sexuais não consentidas.

Pode enfrentar até 25 anos de prisão pela sua condenação por ato sexual criminoso de primeiro grau, decorrente da sua alegada agressão à ex-assistente de produção Miriam Haley em 2006.

Weinstein foi também absolvido da mesma acusação pela sua alegada agressão em 2002 a Kaja Sokola, então uma aspirante a atriz de 16 anos.

Recorre separadamente de uma condenação por violação em 2022 na Califórnia, pela qual foi condenado a 16 anos de prisão.

A queda de Weinstein começou em 2017 e ajudou a desencadear o movimento #MeToo, que encorajou as mulheres a manifestarem-se contra as alegações de má conduta sexual por parte de homens poderosos.

Um júri diferente no tribunal de Manhattan tinha considerado Weinstein culpado, em 2020, de violar Mann e agredir sexualmente Haley, mas o mais alto tribunal do estado de Nova Iorque anulou esta condenação no ano passado.

Mais de 100 mulheres acusaram-no de má conduta.

O novo julgamento de quinta-feira ocorreu um dia depois de o presidente do júri ter dito a Farber que outros jurados estavam a gritar e a ameaçá-lo por se recusar a mudar o seu voto na acusação de violação. O presidente não indicou publicamente como planeava votar, e Farber mandou os jurados para casa para se acalmarem.

Nas alegações finais, a 3 de junho, a acusação disse aos 12 jurados que as provas mostravam como Weinstein usou o seu poder e influência para capturar e abusar de mulheres.

A defesa alegou que as acusadoras mentiram no banco das testemunhas por despeito, depois de os seus encontros sexuais consensuais com o produtor vencedor de um Óscar não terem resultado em estrelato em Hollywood.

Weinstein, que teve muitos problemas de saúde nos últimos anos e assistiu ao novo julgamento numa cadeira de rodas, foi cofundador do estúdio Miramax, cujos filmes de sucesso incluem vencedores de Óscares como "Shakespeare in Love" e "Pulp Fiction".

O estúdio cinematográfico homónimo de Weinstein entrou em falência em março de 2018, cinco meses após as acusações de má conduta sexual contra ele terem sido amplamente divulgadas.