Portugal recebe três Prémios Europa Nostra 2025

Este ano há três projetos portugueses vencedores dos mais prestigiados prémios para o património – os Prémios Europa Nostra. O Museu Nacional Resistência e Liberdade - Fortaleza de Peniche, o Programa “Saber Fazer” e o projeto Almalaguês - Tecer o futuro com a tapeçaria do tempo, de Coimbra, são os vencedores nacionais. O anúncio foi feito esta quinta-feira. A Comissão Europeia e a Europa Nostra, representada em Portugal pelo Centro Nacional de Cultura, deram a conhecer a lista de 30 vencedores, de 24 países europeus. São projetos que contaram com o cofinanciamento do Programa Europa Criativa da União Europeia. É o caso do Museu Nacional Resistência e Liberdade, instalado na Fortaleza de Peniche – a antiga prisão política do Estado Novo e onde estiveram detidas figuras como Álvaro Cunhal. Foi premiado na categoria Conservação e Reutilização Adaptativa. “Lugar de memória de quantos lutaram contra a repressão, é um símbolo da resistência e da luta pela democracia e liberdade. Com projeto de reabilitação e adaptação da autoria do Atelier AR4/ Arquiteto João Barros Matos, a Fortaleza acolhe hoje o Museu, um espaço de preservação e transmissão dessas memórias e valores”, destaca a Europa Nostra, em comunicado.

Também distinguido foi o Programa “Saber Fazer”, na categoria Educação, Formação e Competências. Trata-se de uma “estratégia nacional para a salvaguarda das artes e ofícios tradicionais. Promove a transferência de conhecimentos, a sustentabilidade e a coesão territorial, fazendo a ponte entre as zonas urbanas e rurais, transformando técnicas ancestrais em ferramentas de resiliência cultural e económica”, lê-se no comunicado Outro projeto, o Almalaguês - Tecer o futuro com a tapeçaria do tempo, de Coimbra, foi distinguido na categoria Envolvimento dos Cidadãos e Sensibilização pela Europa Nostra. “Este projeto tem como propósito revitalizar a tecelagem tradicional de Almalaguês, no concelho de Coimbra, através da mobilização das comunidades locais e da participação ativa das gerações mais jovens. Com uma forte componente de workshops, investigação e programação cultural, promove a transmissão do saber-fazer ancestral num contexto de diálogo inter geracional”, explica a entidade. Os vencedores deste ano foram selecionados por um júri composto por 11 peritos em património de toda a Europa. Este ano houve 251 candidaturas apresentadas individualmente ou por organizações de 41 países europeus. “Os Prémios Europeus do Património / Prémios Europa Nostra dão-nos a oportunidade de apreciar a forma como o património cultural é profundamente valorizado na Europa”, aponta o Comissário Europeu para a Equidade Intergeracional, Juventude, Cultura e Desporto.