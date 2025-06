Maria João Pires anuncia pausa devido a problema de saúde

A pianista portuguesa Maria João Pires anunciou este domingo que irá fazer uma pausa temporária na carreira devido a um problema de saúde, depois de na segunda-feira da semana passada ter sofrido um AVC ligeiro.

"Lamento informar-vos que terei de me afastar dos palcos por algum tempo. Surgiu-me um problema de saúde cerebrovascular, que encaro como um sinal, talvez um aviso. Vou dedicar este período a reencontrar o equilíbrio entre o corpo e o espírito, e a encontrar alegria em me retirar, ler, meditar e aprender com as lições que a vida me quer ensinar", escreveu a pianista.

Maria João Pires agradeceu ainda o "apoio e as palavras de conforto" dos fãs e seguidores.