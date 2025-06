Festas da Cidade de Coimbra divulgam cartaz com "reis" do rock nacional

A banda de rock Xutos e Pontapés vai atuar em Coimbra, no dia 5 de julho, num concerto gratuito na margem esquerda do rio Mondego, no âmbito das Festas da Cidade e da Rainha Santa Isabel.

Na margem direita, o Jardim da Sereia irá receber Beatriz Rosário (dia 9), Eric Bonillo Plays Santana (11), The Lucky Duckies (12) e a Estudantina Universitária de Coimbra (13), enquanto a Sé Nova será palco da Serenata dos Antigos Estudantes (10).

Em conferência para apresentar as Festas da Cidade de Coimbra, o vice-presidente da Câmara Municipal, Francisco Veiga, disse esta segunda-feira que os Xutos e Pontapés farão a sua atuação no palco da Feira Popular, situada na Praça da Canção.

"Coimbra merece ter bandas icónicas", realçou, em resposta aos jornalistas, sublinhando a necessidade de uma grande afluência de público na Feira Popular, para arcar com os custos da sua produção - uma responsabilidade da União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas, apoiada com 50 mil euros pelo Município.

Ao longo da sua intervenção, o vice-presidente destacou que as Festas da Cidade, que vão decorrer entre 4 e 13 de julho, levarão atividades às duas margens de Coimbra, demonstrando o desejo da autarquia de unir estes dois polos.

Segundo Francisco Veiga, a Câmara Municipal investiu 260 mil euros na festa, incluindo o "chachet" dos Xutos e Pontapés e dos outros artistas, e fatores como iluminação festiva e os dois espetáculos de pirotecnia, um com duração de dez minutos (4 de julho) e outro de seis minutos (dia 10).

A iniciativa conjugará a componente profana e a religiosa, apesar de ser um ano ímpar (as procissões em honra da Rainha Santa Isabel, realizam-se nos anos pares), por se completarem os 400 anos da canonização da padroeira da cidade e os 700 anos da sua peregrinação a Santiago de Compostela.

Enquanto os casamentos da Rainha Santa Isabel - tradição recuperada em 2023 - estão marcados para 6 de julho, a procissão da penitência terá lugar no dia 10 e a procissão solene de regresso ao Convento de Santa Clara-a-Nova, no dia 13.

A apresentação da iniciativa contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, que considerou que este "será um momento alto da cidade, unida pelo rio Mondego".