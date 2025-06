Jardim de Verão. Gulbenkian em festa aos fins de semana

Ferro Gaita, New Max, Fábia Rebordão e Karyna Gomes estão entre os artistas e projetos que integram a programação Jardim de Verão, de entrada gratuita, que acontece na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a partir de 21 de junho.

"Durante três fins de semana, a Fundação e o Jardim Gulbenkian voltam a acolher e celebrar as múltiplas culturas de Lisboa que desaguam na Gulbenkian com os sons, as histórias e as memórias de artistas das mais diversas origens, proveniências e ascendências", lê-se no texto de apresentação da edição deste ano do Jardim de Verão, que acontece aos sábados e domingos entre 21 de junho e 6 de julho.

Este ano, a curadoria da parte musical da programação está novamente a cargo do cantor Dino D"Santiago, a quem se juntam a atriz Cláudia Semedo, curadora das conversas, a produtora Many Takes (Alexandra Matos e Luís Almeida), para o cinema, e a bailarina e coreógrafa Piny, para a dança.

O programa inclui 13 concertos no Grande Auditório e no Anfiteatro ao Ar Livre, de artistas e projeto como Fábia Rebordão, Indi Mateta, Mako Kungo, Momi Maiga, Karyna Gomes, Nara Couto, New Max, Janeiro e Ferro Gaita.

Sob a "pala" do Centro de Arte Moderna, a Engawa, vão acontecer os DJ "sets" de Umafricana e Indi Mateta.

O Estúdio do Centro de Arte Moderna irá acolher "Válvula", um espetáculo à volta da história do graffiti, que é simultaneamente um concerto de hip-hop e junta em palco o desenhador António Jorge Gonçalves e o MC (Mestre de Cerimónias) e ativista Flávio Almada (LBC Soldjah).

A programação do Jardim de Verão inclui também uma série de conversas, que pretende ser "um lugar de intervenção dos novos construtores de uma ideia de comunidade que rompe com o estigma que recai sobre os Bairros e as suas Gentes". Entre os participantes contam-se os "rappers" Muleca XIII, Sam The Kid e Eva Rap Diva, que é também deputada na Assembleia da República, e a DJ Yen Sung.

Nesta edição, o ciclo de cinema, dedicado ao tema "Re/surgir", inclui a exibição de "Hanami", de Denise Fernandes, "Outros bairros", de Kiluanje Liberdade, Inês Gonçalves e Vasco Pimentel, e "Beat Street", de Stan Lathan.

O Jardim de Verão inclui pela primeira vez Dança, estando agendadas "battles" (batalhas, em tradução livre) de "breaking".

A programação inclui ainda uma oficina, "Aves, insetos, peixes, plantas", dedicada às famílias e que explora a biodiversidade.

Nos dias de Jardim de Verão, as exposições patentes na Gulbenkian têm entrada gratuita a partir das 14h00.

A programação completa do Jardim de Verão está disponível no "site" oficial da Fundação Calouste Gulbenkian.