Companhia Nacional de Bailado dança criações de dois coreógrafos suecos

Em comum, as duas coreografias que a Companhia Nacional de Bailado (CNB) leva ao palco do Teatro Camões a partir de quinta-feira têm o facto de serem criações de coreógrafos suecos.

“Walking Mad”, de Johan Inger, é uma estreia no reportório da CNB. Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença, o diretor artístico, Fernando Duarte, explica se trata de “uma peça com mais de 20 anos”, mas que nunca tinha sido dançada pela companhia portuguesa.

“Foi estreada pela companhia onde Johan Inger atuou como intérprete e deu os seus primeiros passos como coreógrafo. Está muito presente nos palcos europeus e mundiais no reportório de várias companhias. Chega agora a Portugal e é um privilégio poder tê-la no repertório deste coreógrafo tão significativo no panorama contemporâneo”, detalhe Fernando Duarte.

Esta é uma peça que tem como pano de fundo musical uma peça icónica, o “Bolero” de Ravel. É uma obra com um “ambiente hipnótico e repetitivo”, indica o diretor artístico, que acrescenta que essa ambiente serve de “base para a construção do bailado”.

É uma coreografia que fala da “complexidade das relações humanas, das separações, dos confrontos, dos embates”, destaca Fernando Duarte.