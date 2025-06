Papa Leão XIV familiar de Madonna e Justin Bieber? É o que aponta novo estudo

O Papa Leão XIV pode ser familiar de Madonna, Justin Bieber e outras celebridades, segundo um estudo desenvolvido pelo "The New York Times" ao passado genealógico do primeiro Papa norte-americano.

Segundo o trabalho do jornal norte-americano, um antepassado canadiano (de há seis gerações) é fio que liga o Papa e algumas figuras públicas.

Para lá dos dois artistas musicais, Leão XIV poderá ter laços de sangue com Angelina Jolie, Hillary Clinton e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

São todos supostos "primos distantes" de Leão XIV, através de Louis Boucher de Grandpre — um antepassado que nasceu no Quebec.

O "The New York Times" desenvolveu este estudo em conjunto com duas instituições: a American Ancestors e o Cuban Genalogy Club of Miami.

O trabalho aponta, ainda, para uma suposta ligação à nobreza espanhola do século XVI, através do lado materno de Leão XIV e uma linhagem caracterizada por grande diversidade racial - um facto que já era conhecido.