Encontrado o melhor sósia de Pedro Pascal. Concursos estão na moda e já chegaram a Portugal

Está encontrado o homem mais parecido com o ator Pedro Pascal. Sim, houve mesmo um concurso, em Nova Iorque, para determinar quem seria a melhor sósia do artista, no mais recente exemplo da moda de encontrar pessoas muito semelhantes a celebridades.

George Gountas, de 42 anos, foi eleito o vencedor e ganhou 50 dólares, assim como um ano de burritos gratuitos, provenientes de um restaurante local.

Apesar de não tão conhecido como Pedro Pascal, o sósia também trabalha na área do entretenimento, nomeadamente na equipa de iluminação do programa de comédia "The Daily Show" - que em Portugal é transmitido na RTP 3.

No programa desta segunda-feira, o anfitrião Jon Stewart chamou o técnico a palco e George Gountas confesso que teve alguma ajuda na caracterização, nomeadamente ajustes na roupa e na barba, para ficar o mais parecido possível com o famoso ator.

"A minha mulher apenas quer que eu a ajude a conhecer o Pedro Pascal. Pedro, se estiveres a ver isto, por favor encontra-te com ela", disse, numa curta entrevista bem humorada.