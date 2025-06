Morreu Anne Burrell, chef conhecida da televisão, aos 55 anos

A chef Anne Burrell morreu aos 55 anos, depois de ter sido encontrada sem vida esta terça-feira, pelas autoridades de Nova Iorque.

Um departamento de bombeiros de Nova Iorque respondeu a um pedido de socorro que indicava que uma mulher tinha sofrido uma paragem cardíaca. Quando chegou ao local, não conseguiram reanimar a vítima.



Tornou-se uma estrela da televisão, conhecida por programas no Food Network como "Worst Cooks in America" - que em Portugal tem transmissão na SIC Radical. A última temporada já não conta com a chef.

A sua carreira começou em 1996, quando acabou a sua formação na Instituição de Culinária da América. Depois de alguns anos como chef profissional e instrutora, entrou no mundo da televisão através do Food Network.

À CNN, a família de Anne Burrell recorda uma "luz que irradiava muito além daqueles que ela conhecia, alcançando milhões de pessoas por todo o mundo". Já o Food Network lamenta a morte de "uma pessoa marcante e um talento na culinária".

A causa da morte ainda não é clara e vai ser investigada na autópsia.