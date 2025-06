Passe geral da segunda edição do Tribeca Lisboa vai custar 255 euros

O Tribeca Lisboa acaba de anunciar, em conferência de imprensa, os preços para a segunda edição do festival, com o passe geral a custar 255 euros.

O "Tribeca Full Pass" dá acesso aos três dias de festival e a todas as sessões em todos os palcos. Vem, ainda, incluído o acesso à gala de abertura, a 29 de outubro.

Um só dia de festival custa 45 euros, garantindo acesso apenas aos palcos Lisboa Stage, The Auditorium e The Studio.

Uma sessão de cinema específica, com acesso no dia correspondente ao recinto do festival custa 15 euros. Acesso a três sessões custam 35 euros. Já o acesso a seis sessões custa 65 euros.

Em termos de convidados, Giancarlo Esposito, Kim Cattrall e Meg Ryan são as primeiras confirmações. O festival conta com Patrícia Vasconcelos e Rui Tendinha como curadores oficiais.

Já Daniela Ruah e Joaquim de Almeida são os dois embaixadores oficiais do Tribeca Lisboa.

A segunda edição do Tribeca Lisboa realiza-se entre 30 de outubro e 1 de novembro, num novo recinto na Unicorn Factory.