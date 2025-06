Podcasts. "Extremamente Desagradável" de volta à liderança

O podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" está de regresso e, com novos episódios, volta novamente à liderança. Durante o mês de maio, o "Extremamente Desagradável", de Joana Marques, amealhou mais de 2,4 milhões de downloads, um crescimento de 201% em relação ao mês anterior, segundo o ranking de podcasts elaborado pela Marktest.

Em abril, recorde-se, o podcast esteve em pausa mas, mesmo assim, atingiu mais de 804 mil downloads e figurou em segundo lugar, mesmo sem conteúdo novo.

No top de podcasts Renascença analisados nesta compilação vale a pena também mencionar o podcast "Seja o que Deus Quiser", que também voltou de um hiato para um crescimento de 156% em apenas um mês. O podcast de Daniel Leitão figura, agora, em 18% lugar do top nacional. Menção especial também deve ser feita ao conteúdo de informação da Renascença, num mês em que os Noticiários em formato podcast subiram da 31.ª posição para a 24.ª, com um crescimento de 97% no número de downloads. Também os Noticiários Bola Branca subiram 50% em relação aos resultados obtidos em abril.

Na plataforma Spotify, o podcast da Renascença "Extremamente Desagradável" é o podcast mais ouvido há quatro anos consecutivos.

O ranking de podcasts publicado esta quarta-feira, o "Pod_Scope", é um serviço da Marktest que audita o ranking de podcasts produzidos em Portugal desde janeiro. O estudo é feito em colaboração com a Renascença, a Bauer Media, o Grupo Impresa e o Observador.

Em maio, estes foram os 10 podcasts mais ouvidos da Renascença:

Os números deste ranking não incluem, no entanto, os dados referentes ao Youtube, onde, no caso da Renascença, os podcasts também estão disponíveis em formato áudio e vídeo.