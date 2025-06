"Esta estratégia de guerra é particularmente devastadora. Destrói famílias", afirma investigadora

Teresa Almeida Cravo, professora de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra e autora do artigo "A violência sexual em conflitos: Quebrar o silêncio e a indiferença", disse à Renascença que, apesar de continuar a ocorrer no século XXI, "do ponto de vista histórico, a violência sexual em conflitos tem sido empregue sistematicamente e em massa em várias situações".

A 19 de junho assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflitos. A data foi criada pela ONU (Organização das Nações Unidas), em 2015, e serviu como um ponto de viragem na consciência global sobre esta questão.

Entre outras formas, de gravidade comparável, estão a violação, a escravidão sexual, a prostituição, a gravidez, o aborto e a esterilização e casamentos forçados, perpetradas contra mulheres, homens, raparigas ou rapazes, que estejam direta ou indiretamente relacionados com um conflito.

Quando se fala nesta questão, há conflitos em que se regista um elevado número da utilização desta estratégia, mas a maioria das pessoas pensa na Segunda Guerra Mundial. Neste exemplo há o contexto das mulheres coreanas que foram erradamente conhecidas como "mulheres de conforto" - termo que serve para encobrir o que foi, na realidade, uma forma de escravatura sexual imposta pelo exército japonês a "milhares e milhares de mulheres".

Contudo, houve conflitos mais recentes em que esta questão esteve muito presente. Como exemplo são o genocídio na Ruanda, em 1994, a situação na Bosnia- Herzegovina no contexto da guerra dos Balcãs, também na década de 90, ou até na República Democrática do Congo, Sudão, na Síria, no Iraque sobre domínio do ISIS e o conflito do Myanmar, utilizado pelo próprio exército. "Infelizmente a lista é enorme e são vários os conflitos que nos ocorrem", salienta Teresa Almeida Cravo.

É, no entanto, importante referir que esta estratégia de guerra não está limitada a estes conflitos onde há maiores registos, já que um dos problemas desta questão é que ela força o medo e a força, o que implica que não se conheçam muitos dos casos. Assim, a docente da Universidade de Coimbra, salienta que "quando se fala de estatísticas, tem que se ter cuidado com a forma como se fala das mesmas, porque são elas que vão visibilizar alguns casos e invisibilizar outros".