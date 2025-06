Restaurante português na restrita lista dos 50 melhores do mundo

O restaurante Belcanto, do chef José Avillez, está entre os 50 melhores do mundo. A entrega dos prémios aconteceu esta quinta-feira em Turim, Itália.

Situado no Chiado, em Lisboa, o Belcanto ficou em 42.º lugar numa restrita lista em que marca presença pela sexta edição consecutiva.

O título de Melhor Restaurante do Mundo foi conquistado pelo Maido, em Lima, no Peru, ilderado pelo chef Mitsuharu Tsumura, com influências da Amazónia.

Em segundo lugar ficou o Asador Etxebarri, no País Basco. O último lugar do pódio vai para o Quintonil, na Cidade do México.