"Também Acontece Aqui". Dizer que "Portugal não sofre com o tráfico de seres humanos" é um erro

"Tráfico de Seres Humanos - Também Acontece Aqui", uma exposição fotográfica de Hugo Pinheiro, que alerta para o tráfico humano em Portugal. Está exposta desde 17 de junho, no Espaço Cultura do CoimbraShopping.

O crime de tráfico de seres humanos pode ocorrer em diversos contextos, nomeadamente na agricultura, na construção civil, no futebol, na pastorícia, na exploração sexual, na mendicidade forçada ou na servidão doméstica. A mostra é composta por diversos painéis fotográficos de Hugo Pinheiro e pretende dar visibilidade a uma realidade que é, muitas vezes, invisível, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a "gravidade e proximidade deste crime", refere o comunicado.

De acordo com o fotógrafo, a iniciativa integra o projeto "Mercadoria Humana 4 - Projeto de Sensibilização em Tráficos de Seres Humanos", promovido pela ONG Saúde em Português em parceria com a Cáritas Diocesana de Coimbra. A iniciativa visa "prevenir, informar e alertar a sociedade para este tipo de crime público, reforçando a importância da denúncia e da ação cívica".

A exposição surge no decorrer do projeto, que teve uma duração de três anos, período no qual foram criando as imagens e durante o qual acharam por bem que "não deviam ficar guardadas, mas deviam ter alguma continuidade", afirma o autor. Quando chegaram ao projeto final, foram selecionadas um conjunto de fotografias, que se colocaram em modo de exposição.

À Renascença, Hugo Pinheiro disse que este é um tema muito importante, por força do elevado número de imigrantes que Portugal tem recebido e "das sinalizações que, cada vez mais, a associação e as autoridades têm para estes casos".

"Ainda há um estigma de que, normalmente, Portugal ou não tem ou não sofre com estes problemas". Hugo Pinheiro defende que isto é um erro, que existem cada vez mais denúncias e os pontos de acolhimento já começaram a aumentar em diferentes pontos do país, o que é "muito importante para conseguir dar resposta a todos os casos que começam a aparecer".

Sendo uma realidade frequentemente invisível, o papel da fotografia, neste contexto, é dar visibilidade a uma realidade da qual não se tem a perceção. Além disso, o estar a retratar "o máximo possível" ou a trazer presente estas situações leva a que esta forma de arte seja como um meio de comunicação para se divulgar e "trazer ao de cima" o problema.

O fotógrafo contou à Renascença que a equipa teve dificuldades em tentar comunicar com o máximo de públicos, "ou seja, estamos a falar de pessoas que podiam estar na mesma situação". Desta forma, decidiu-se que não haveriam imagens ambíguas ou poéticas, "tinha que haver algum cuidado em tentarmos chegar a toda a gente", acrescenta.

Em oposição, a parte das histórias foi o que mais o surpreendeu - "é difícil ficar indiferente a certas histórias que acabámos por receber, e imaginar aquelas pessoas naquelas situações. Por vezes é difícil sair do trabalho e não o levar connosco, porque é extremamente marcante".

Hugo Pinheiro colabora com a Saúde em Português desde 2017 e utiliza a fotografia como um instrumento de intervenção social. É através do seu trabalho que tenta dar visibilidade às vítimas e alertar para a necessidade urgente de ação.

A entrada para a exposição é livre. A mostra pode ser visitada todos os dias, até 17 de julho, entre as 10h00 e as 23h00.