Vários dias e muitos milhões de euros. Casamento de Jeff Bezos em Veneza gera polémica

É já na próxima semana que começa e prolonga-se durante vários dias. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, vai casar-se com Lauren Sánchez em Veneza, Itália, e o evento luxuoso, com cerca de 200 convidados VIP, tem estado a gerar polémica. A notícia é avançada pelo jornal Corriere della Sera , que escreve que a cerimónia irá custar vários milhões de euros.

O presidente da câmara de Veneza defende que a cerimónia aconteça na cidade, alegando que trará benefícios económicos significativos. Ainda assim, crescem os receios de uma sobrecarga turística, num momento em que a cidade já implementou uma nova taxa de entrada para tentar conter o turismo de massas.

"Estes eventos trazem turismo de qualidade, e são organizados com bastante antecedência para garantir o seu sucesso e que não criam inconvenientes para os habitantes. Os poucos que se opõem não entendem que Veneza, com esta escolha, se confirma mais uma vez como um lugar único e capaz de realizar um sonho, posicionando-se no topo das melhores cidades do mundo", defendeu Massimiliano Schiavo.

Entre os convidados estão nomes como os de Elon Musk, Bill Gates, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Donald e Ivanka Trump, Katy Perry, ou Orlando Bloom.

A receção será no dia 26 no Pagode do Lido, a cerimónia será no dia 27 na ilha de San Giorgio, onde poderá haver fogos de artifício à noite, e a festa no dia 28 na Scuola Grande della Misericordia. Os restantes eventos deverão acontecer em iates e nos terraços de diversos hotéis.