Festival circense "Trengo" regressa ao Porto na quarta-feira

Começa esta quarta-feira e prolonga-se até domingo. O "Trengo" marca presença, ao longo da semana, em vários locais da cidade do Porto: Parque do Covelo, Teatro Rivoli, Teatro Campo Alegre, Coliseu Porto Ageas, Clube Erva Daninha.

Nesta edição, os espetáculos estendem-se a Viseu e a Penafiel em parceria com o Teatro Viriato e o Ponto C.

O programa conta com 25 apresentações de 12 espetáculos de Portugal, França, Brasil, Argentina, Espanha e Catalunha.

Este ano, o orçamento é maior e a Catalunha destaca-se como um parceiro sólido do projeto - Programa Latitud(e)s Catalunya, Associação de Profissionais de Circo da Catalunha e Institut Ramon Llull. O festival terá também o apoio da Direção Geral das Artes, do Município do Porto, do Ibercena e da Acción Cultural Española.

O festival assinala este ano a sua 10.ª edição. Uma iniciativa cultural organizada pela Erva Daninha, nasceu em 2016 com a missão de dar visibilidade ao circo e apoiar projetos nacionais e jovens artistas.

O "Trengo" é maioritariamente de acesso livre e gratuito. Os espetáculos pagos têm valores entre os 5 e 9 euros.

Conheça a programação:

25 DE JUNHO

Parque do Covelo

18h30 - Look inside your pocket,Fernando Nogueira

19h15 - Pocket loop, Stoptoi

Clube Erva Daninha

21h30 - Ensayo de una catástrofe, Cia A Tope

26 DE JUNHO

Parque do Covelo

18h30 - Look inside your pocket,Fernando Nogueira

19h15 - Pocket loop, Stoptoi

Clube Erva Daninha

21h30 - Ensayo de una catástrofe, Cia A Tope

Teatro Campo Alegre

21h30 - QOROQ, Kolektiv Lapso Cirk

27 DE JUNHO

Parque do Covelo

18h30 - Tot Bé, Cia Curolles

19h15 - H, Cia la Corcoles

Teatro Campo Alegre

19h30 - QOROQ, Kolektiv Lapso Cirk

Teatro Rivoli

21h30 - Piano Rubato, Melissa von Vépy/ Cie Happés

28 DE JUNHO

Coliseu Porto Ageas

16h - Compaña, Xampatito Pato

Parque do Covelo

17h - How much we carry?, Cirque Immersif

18h - Cream, Jorge Lix/ INAC

19h - H, Cia la Corcoles

Clube Erva Daninha

21h30 - Deslizes, Coletivo Nopok

Teatro Rivoli

21h30 - Piano Rubato, Melissa von Vépy/ Cie Happés

29 DE JUNHO

Coliseu Porto Ageas

11h - Compaña, Xampatito Pato

Parque do Covelo

17h - How much we carry?, Cique Immersif

18H Cream, Jorge Lix/ INAC

19h - Tot Bé, Cia Currolles

Clube Erva Daninha

21h30 - Deslizes, Coletivo Nopok