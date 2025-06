"Hotel Amor" é o filme português com a melhor estreia do ano

O filme "Hotel Amor" já é o filme português com a melhor estreia de 2025.

Segundo dados fornecidos pela NOS em comunicado, a comédia, do realizador brasileiro Hermano Moreira, já foi vista por cerca de 3500 espectadores em apenas cinco dias.

É, de acordo com a empresa, o filme português "com a melhor abertura do ano", tendo acumulado uma receita bruta de bilheteira "superior a 22500 euros" desde quinta-feira passada.

A película é estrelada por Jessica Athayde e conta, no elenco com Francisco Froes, Vera Moura, Júlia Palha, Lucas Dutra, Lucas Sampaio, Igor Regalla, Cléo Malulo, Marcelo Adnet, Raquel Tillo e Margarida Corceiro.