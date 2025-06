São João no Porto. Fogo de artifício inédito estende-se entre pontes

Para a noite mais longa do ano no Porto, a programação é diversificada e inclusiva. A magia do fogo de artifício ilumina o céu da cidade e promete ser o "mais belo espetáculo de sempre", destaca a vereadora da Saúde e Qualidade de Vida, Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Porto, Catarina Araújo.

Agendado para a meia noite, o fogo de artifício terá a duração de 16 minutos e, pela primeira vez, estende-se entre a ponte Luís I e a ponte da Arrábida.

A música, como em todos os anos, traz grande animação e cativa vários públicos. Vão estar três palcos espalhados pela cidade: no Largo do Amor de Perdição, nos Jardins do Palácio de Cristal e na Casa da Música. A Câmara do Porto pretende tornar esta festa cada vez mais inclusiva com "lugares específicos para pessoas com mobilidade reduzida" e "língua gestual" durante as atuações.

A oferta musical é para todos os gostos e idades. Começando pelo Largo Amor de Perdição, Herman José atua pelas 22h00, seguido de Quim Barreiros, às 00h20 e fecha com um DJ set.

Já no Palácio de Cristal, Cláudia Pascoal sobe ao palco às 22h00, seguida de Ana Bacalhau que atua às 00h20 e, depois, segue-se a vez da Equipa Turbó Baile.

E, na Casa da Música, Tio Jel marca presença a partir das 22h00 e os Ena Pá 2000 às 23h00, terminando a noite também com um DJ set.

Também há festa em vários bairros da cidade com concertos ao vivo em oito palcos - Campanhã, Massarelos, Lordelo do Ouro, Paranhos, Ramalde, Bonfim, Aldoar e Centro Histórico - onde não faltam os típicos divertimentos de arraial e "comes e bebes".

Aos portuenses juntam-se turistas, de martelinho na mão e alho-porro na outra, a percorrer as ruas da cidade. Até porque o São João no Porto é uma festa que, "mantendo a tradição, se soube vestir de um caráter inovador", garante Catarina Araújo.