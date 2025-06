São João. O santo mais festejado em Portugal

Falamos de um Porto cada vez mais inclusivo , “para que todos mesmo possam viver e sentir esta grande festa” - com lugares específicos para pessoas com mobilidade reduzida e língua gestual durante as atuações.

Ao longo dos anos, o Porto tem procurado investir na qualidade e diversificação da programação. Para este ano, na noite de 23 de junho, podemos contar com vários palcos espalhados pela cidade - Largo Amor de Perdição, Palácio de Cristal e praça da Casa da Música -, com uma oferta musical para todos os gostos e idades. O cartaz conta com nomes como Quim Barreiros, Herman José, Cláudia Pascoal e Ana Bacalhau.

Com martelo na mão e alho-porro na outra, hoje, já não são as mesmas pessoas que percorrem as ruas da cidade do Porto. Com “características únicas” , o São João é cada vez mais procurado por pessoas de fora que “vêm especificamente nesta altura do ano viver esta festa connosco” , afirma a vereadora da Câmara Municipal do Porto, Catarina Araújo.

Entre manjericos, marteladas e balões de ar quente , é na noite de 23 de junho que se celebra o São João em muitas regiões do país. No entanto, a programação estende-se ao longo de vários dias. A data não passa em branco: para muitos, são as festas do ano - e não se ficam apenas pelo Porto.

Vila do Conde “já desafia Porto e Braga”

Dos cantares a São João pelas freiras de Santa Clara nasceu o São João em Vila do Conde. São festas centenárias, que se perpetuaram até aos dias de hoje pela rivalidade entre o Rancho do Monte e o Rancho da Praça. “Cada um destes ranchos procura ter um desfile melhor e maior do que o outro”, conta à Renascença o presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, Vítor Costa.

À tradição centenária soma-se, hoje em dia, a “grande aposta turística do município”. Este ano, as festas começaram a 31 de maio e prolongam-se durante o mês de junho com um cartaz cheio de atividades. A Diogo Piçarra, Amália Hoje e Xutos e Pontapés, que já marcaram presença em Vila do Conde, juntam-se Calema, Sara Correia e Némanus.

Em especial na noite de 23 de junho, a cidade transforma-se num "enorme arraial" e enche-se do cheiro a sardinha assada - ponto forte da cidade. “Nós temos a maior comunidade piscatória do país. A sardinha vem dos nossos barcos”, destaca o presidente.

As festas têm vindo a crescer. "Temos a cidade cheia de gente” com uma “animação verdadeiramente extraordinária”, nota Vítor Costa, que diz já conseguir fazer alguma concorrência aos festejos no Porto.

São João na Ilha

O São João em Angra do Heroísmo é a “maior festa dos Açores”. São 10 dias de festa com mais de 100 espetáculos, mais de 70 espaços gastronómicos e 43 marchas. “São sempre noites muito esperadas e com muita participação” - especialmente a noite de 23 de junho - diz o vice-presidente da Câmara, Guido Teles.

Este ano o tema das festas é a celebração dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões com particular atenção à Ilha dos Amores, da obra Lusíadas. “O nosso porto servia como porto de apoio, era o último porto de apoio que os portugueses encontravam no regresso a Lisboa, no regresso a Portugal Continental. No fundo, está-se aqui também a fazer um reconhecimento daquilo que foi o papel histórico de Angra do Heroísmo no apoio às navegações portuguesas", destaca o vice-presidente.

“É notório também com o crescimento do turismo, a presença crescente de turistas provenientes mesmo do estrangeiro para participar e para aproveitar as festas de São João”.

São várias as atividades preparadas pelo município e por instituições solidárias para um público que abrange várias faixas etárias. “Todos os dias são dias especiais”, afirma o vice-presidente. No entanto, destaca o desfile de abertura como momento-chave das festas. “Serve para reinterpretar o tema que é escolhido para as festas com criatividade. Desfilam carros alegóricos com a presença de um séquito real e também este ano de oito representantes das nossas cidades-irmãs”.