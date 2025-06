Asteroide gigante pode colidir com a Lua em 2032 e lançar detritos em direção à Terra

Segundo as simulações efetuadas, o impacto poderia criar uma cratera com cerca de um quilómetro de diâmetro na superfície da Lua e lançar milhões de quilogramas de detritos para fora da órbita lunar em direção à Terra , onde chegariam dias depois.

Este estudo, baseado em simulações, divulgado este mês por investigadores de universidades canadianas, e que ainda não foi revisto por pares, considera as possíveis consequências do impacto do asteroide 2024 YR4 com a Lua, previsto para 22 de dezembro de 2032 .

Até à data, e de acordo com dados do telescópio espacial James Webb, a probabilidade de o 2024 YR4 atingir a superfície lunar está estimada em 4,3% .

Um estudo recente indica que o asteroide 2024 YR4 , descoberto no final de 2024, pode colidir com a Lua em 2032 , representando um risco para os satélites, mas também criando uma chuva rara de meteoros e espetacularmente visível nos céus .

De acordo com o relatório, “se o 2024 YR4 colidir com a Lua em 2032, será (estatisticamente falando) o maior impacto em aproximadamente 5.000 anos”, acrescentando que “a chuva de meteoros resultante na Terra poderia ser impressionante.”

O principal autor do estudo, Paul Wiegert, da Universidade de Western Ontario, disse à Agência France-Presse que o impacto na superfície da Lua seria “comparável a uma grande explosão nuclear em termos de quantidade de energia libertada”.

“Uma rocha do tamanho de um centímetro viajando a dezenas de milhares de metros por segundo é muito parecida com uma bala”, acrescentou.

As conclusões do estudo revelaram que “as considerações de defesa planetária” devem ser alargadas para abranger ameaças a áreas distantes do espaço próximo da Terra.

A NASA e outras agências espaciais há muito que monitorizam asteroides e cometas que podem ameaçar o planeta – e estão a trabalhar em formas de como lidar com uma possível colisão –, mas a Lua é uma preocupação secundária.

Segundo o 'The Guardian', o 2024 YR4, que atualmente segue uma trajetória em torno do Sol, só voltará a ser observado com clareza em 2028, quando novas medições permitirão avaliar com maior precisão o seu tamanho e rota definitiva. Até lá, o risco para a Lua – e, indiretamente, para a Terra – permanece sob monitorização contínua por agências espaciais.

Descoberto no final de 2024 e chamado 2024 YR4, estima-se que o asteroide tenha entre 40 e 100 metros de largura e que esteja atualmente localizado a 43 milhões de quilómetros de distância.