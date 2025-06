"Mosaico Social" celebra 25 anos da Rede Social concelhia

Na VIII edição do "Mosaico Social", Santa Maria da Feira celebra um marco de enorme relevância social ao assinalar os 25 anos da Rede Social concelhia. A iniciativa está a decorrer desde terça-feira e prolonga-se até sábado, subordinada ao mote "Cuidar do presente a Pensar no Futuro".

O objetivo é divulgar os serviços e projetos existentes no concelho, promover o seu conhecimento na população, reforçar e consolidar a cultura de parceria aberta e eficaz, proporcionar o aumento das competências e desempenho das organizações da economia social e celebrar, homenagear e capacitar todos os que trabalham, diariamente, na área social.

Esta edição apresenta-se como um movimento comunitário que valoriza o trabalho em rede e a participação. Conta com uma programação direcionada para todas as idades e públicos.

O evento teve inicio na terça-feira com a inauguração da instalação cultural interativa sobre os 25 anos da Rede Social e o concerto da Orquestra Criativa de Santa Maria da Feira. Inclui, ainda, as designadas "Mosaico Talks" e "Mosaico em Partilha" - debates estratégicos com especialistas e técnicos -, as oficinas, as performances, os espetáculos, workshops, atividades para famílias e as, já conhecidas, "Olimpíadas Seniores", integradas no programa concelhio Movimento e Bem-Estar.



De acordo com o comunicado, durante estes dias, o território "é convocado a pensar e a construir caminhos sustentáveis e inclusivos".

As "Mosaico Talks" trazem temas como a inovação social, a infância, o envelhecimento, a saúde mental, a habitação, as migrações e a cidadania ativa.

Além disto, a "Feirinha do Mosaico" vai encher o recinto com cor e criatividade, dando palco a produtores e artistas locais que detém de propostas sustentáveis e autorais.

A 26 de junho, o programa tem inicio com a abertura das "Olimpíadas Seniores" e encerra com o concerto PINs Som da Rua - um projeto da Liga para a Inclusão Social -, que juntará mais de 80 participantes da Área Metropolitana do Porto, "num espetáculo comunitário, inclusivo e singular, cheio de força e talento que não deixará ninguém indiferente", pode ler-se.

Ainda neste dia, estão marcadas duas inaugurações: o Banco Concelhio de Ajudas Técnicas, em protocolo com a Liga dos Amigos do Hospital S. Sebastião, no Largo do Areal, em São João de Ver, com o objetivo de disponibilizar camas articuladas, cadeiras de rodas e os demais equipamentos de apoio; e a Delegação de Santa Maria da Feira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, um Núcleo Regional do Norte, que reforça o apoio à saúde e à prevenção do território.

Já no dia 27, está marcado o encerramento das XIX Olimpíadas Seniores, com a entrega das medalhas aos participantes, às 14h30.

A "Gala Concelho Solidário" está marcada para essa noite, no Europarque. Neste jantar, as pessoas e as entidades que contribuíram ou contribuem para o fortalecimento da Rede Social concelhia serão homenageadas, reconhecendo o seu trabalho incansável e essencial no apoio às comunidades.

A programação encerra no dia 28 com o concerto do grupo musical Retimbrar.

Esta edição do Mosaico Social pretende ser um espaço onde se "cruzam saberes, afetos, práticas e sonhos e onde se torna visível o impacto real de uma rede que cuida, escuta, partilha e transforma".

A iniciativa, de caráter bienal, é promovida pelo Município de Santa Maria da Feira, através da sua rede social concelhia, desde 2009, naquela que se caracteriza por ser a maior montra de serviços e projetos sociais do concelho de Santa Maria da Feira.